Не стоит обманывать самих себя относительно истинного смысла “антикоррупционного” решения Конституционного суда. Это – демонстративное продолжение олигархического реванша, который начался после президентских и парламентских выборов 2019 года.

Об этом в своем telegram-канале пишет Виталий Портников. По его мнению, не имеют никакого значения мотивы, по которым 73 процента избирателей проголосовали тогда за телевизионного комика. Имеет значение только то, почему за этого комика “проголосовали” украинские олигархи.

“А потому, что в отличие от зрителей собственных телевизионных каналов, точно знали – это неопытный и слабый человек не будет представлять никакой угрозы для возвращения и усиления их позиций даже в случае, если реально захочет играть собственную политическую партию. Захочет – но не сможет, потому что не знать как. Захочет – но побоится окончательно портить с ними отношения. Впрочем, в последнем случае они могли быть не уверены до конца – и именно поэтому выжидали до момента, когда станет очевидным быстрый развал режима”, – считает Портников.

По его словам, именно таким моментом и оказались местные выборы, которые продемонстрировали уменьшение популярности и беспомощность Зеленского. И теперь любой проходимец-депутат в парламенте может легко понять, что Зеленский может вскоре просто исчезнуть с политической сцены, а вот Коломойский и Медведчук останутся.

“Доказательства? А давайте представим себе, как три или четыре месяца назад председатель Верховной Рады, избран голосами президентской партии, демонстративно игнорирует инициированый Зеленским опрос. Какие вам еще нужны доказательства? Поэтому спецоперация прочитывается достаточно просто – независимо от того, является Зеленский ее свидетелем или участником”, – добавляет Портников.

Он считает, что в качестве инструмента для реванша используется Конституционный суд – например, отмена “антикоррупционных” законов будет не последним подобным его решением (но при этом и не первым – вспомним, как суд дал возможность провести антиконституционные внеочередные парламентские выборы). А дезориентированный парламент просто не сможет сопротивляться этому наступлению из прошлого – даже если этого захочет президент.

“И Украина будет отброшена в 2014 год – то есть во времена, когда олигархи рассчитывали ослабить Януковича и стать настоящими хозяевами страны, а получили непонятную для них “Революцию Достоинства”. С последствиями этой революции – прежде всего правовыми и экономическими они и борются. Но олигархический план провалится, смею вас заверить. У Украины тут есть сильные союзники”, – заверил журналист.

“Первый союзник – неизбежный экономический и эпидемиологический кризис. Олигархи умеют только воровать из бюджета и подкупать чиновников. Как вывести страну из кризиса, они не знают, необходимым интеллектом и профессионализмом для этого не наделены, в политике и кадрах разбираются на уровне Зеленского. В ситуации краха стране потребуется компетентная власть. И олигархам в критической ситуации придется эту власть, пусть даже с ненавистью, но поддержать. Не верите – спросите у Коломойского”, – считает Портников.

Именно здесь, уверен он, усиливается роль второго нашего союзника – цивилизованного мира. Без его средств не просто мы не выживем – власть не выживет. И нам придется возвращаться к достижениям Революции Достоинства просто потому, что не будет выбора. И у олигархов в том числе – чем больше они будут сопротивляться, тем больше будет сжиматься кольцо вокруг шеи каждого. С такими миллиардами никому не хочется в тюрьму. Не верите – спросите у Фирташа.

“Конечно, олигархи будут думать, что им поможет Москва. Но тут вмешивается наш третий “союзник” – Владимир Путин. Это олигархи могут по-детски надеяться, что Путину нужна лояльная Украина и в обмен на эту лояльность он позволит им ее и дальше безнаказанно грабить, более того – создаст для этого условия и даст денег. Но для Путина эти не слишком богатые по российским меркам люди – вообще никто. Так, инструмент для поглощения Украины. Он им ничем не поможет, разве что попытается еще что-нибудь оккупировать – и лишить их еще нескольких предприятий. А этого никому из них не хочется. Не верите – спросите у Ахметова”, – подчеркнул Портников.

Таким образом, кризис, Запад и Путин создадут все необходимые условия для того, чтобы украинский народ снова занялся работой над ошибками и спас свою страну. Не верите – спросите у Майдана.



Как ранее сообщал PolitUA, Зеленский предложил Верховной Раде разогнать судей КСУ.