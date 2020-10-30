В списке есть и международный дипломатический инцидент.

25 октября в Украине прошли местные выборы. На них было зафиксировано множество нарушений – участки не открывались вовремя, на местах для голосования происходили стычки, предпринимались попытки массового подкупа избирателей, бюллетени выносили из УИК.

PolitUA собрал самые громкие скандалы вокруг местных выборов, которые произошли в течение первой недели после голосования.

Венгерский скандал

25 октября Венгрия прибегла к прямой агитации за партию “Общество венгерской культуры Закарпатья”, что является незаконным. В частности, пост в поддержку партии написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому вручили ноту протеста. Кроме того, Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам, одним из которых является секретарь канцелярии премьер-министра.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто позднее заявил, что решение Украины о запрете въезда венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы было “жалким и чушью”. Более того, он начал шантажировать Украину вопросами поддержки Венгрией в НАТО.

Виктор Лозинский

В Кировоградской области на выборах главы Подвысоцкой объединенной территориальной общины победил экс-народный депутат Украины Виктор Лозинский. Он печально известен еще с 2009 года, когда в компании егеря, прокурора и начальника милиции Голованевского района Кировоградской области застрелил сельчанина Валерия Олийныка. В 2010 году Лозинского признали виновным и приговорили к 15 годам лишения свободы, из которых он отбыл за решеткой 6 лет и 23 дня.

В настоящее время граждане Украины, которые не имеют судимостей или имею судимости которых считаются погашенными, могут принимать участие в выборах. А с Лозинского судимость была снята досрочно, 6 мая 2019 года, Днепровским районным судом Киева.

Массовый подкуп в Киевской области

В Киевской области преступники организовали подкуп избирателей через мобильные мессенджеры. По информации полиции, вознаграждение за отданный голос предлагалось в размере 600 гривен.

В день голосования злоумышленники организовали незаконный подвоз людей из столицы на избирательные участки города Васильков. Однако до цели так и не добрались – полиция задержала их неподалеку от поселка Глеваха.

Фальсификации в Житомирской области

Уголовное производство было начато по факту незаконного использования избирательных бюллетеней на местных выборах в Емильчинском районе Житомирской области.

По сообщению председателя территориальной избирательной комиссии смт Емильчино на одном из сельских избирательных участков зафиксировали рекордную явку избирателей – 98%! А также были выявлены разнообразные нарушения: отсутствие подписей членов комиссии и избирателей на отрывных талонах, разногласия сведений, указанных на конвертах и протоколах избирательной комиссии, и т.д.

Массовые нарушения в Кривом Роге

В Кривом Роге были зафиксированы серьезные нарушения и вмешательства в избирательный процесс. Из-за этого в штабе кандидата на должность городского главы Кривого Рога Дмитрия Шевчика потребовали пересчета бюллетеней.

В штабе Шевчика утверждали, что уже подали около полусотни заявлений на пересчет бюллетеней, который якобы изначально проводился с ошибками. Кроме того, наблюдатели утверждают, что фиксировали множество исправлений в документации и повреждения боксов. В штабе также говорят о незаконном вмешательстве в работу одной из районных ТИК.

Смерть члена избиркома в Одессе

28 октября, в Одессе, прямо в очереди на сдачу протоколов, умер один из членов избирательной комиссии. В очереди он простоял более трех дней.

Как сообщила пресс-служба Одесского горсовета, у мужчины 1972 года рождения произошел инфаркт. Также у его был диагностирован отек легких, что и привело к остановке сердца.

По информации УНИАН, мужчина работал в одной из участковых избирательных комиссий, представители которых уже третьи сутки сдают протоколы и бюллетени после воскресного голосования на местных выборах.

Как ранее сообщал PolitUA, в Кремле крайне недовольны провалом на местных выборах Шария и Медведчука.