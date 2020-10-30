Зеленский предложил Верховной Раде разогнать судей КСУ

Президент уже внес законопроект в парламент.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны быть прекращены полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Причиной такого решения главы государства стали недавние скандальные решения КСУ.

Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на сайте ВР. Согласно ему, Зеленский просит признать решение Конституционного суда от 27 октября “ничтожным” и таким, которое было принято в условиях реального конфликта интересов.

Речь идет о решении, которым КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и системы электронного декларирования.

Законопроект Зеленского предусматривает, что Закон Украины “О предотвращении коррупции”, равно как и Уголовный кодекс Украины будут действовать в старой редакции, то есть той, что действовала до принятия КСУ решения от 27 октября.

“Полномочия состава Конституционного суда Украины, действующего на момент принятия решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р/2020 по делу № 1-24/2020(393/20), прекращаются со дня вступления в силу этим законом”, – говорится в тексте документа, переданного на рассмотрение Рады.

Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.

Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Таким образом судьи КСУ не только отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества, сделав электронные декларации бесполезными, но и ограничили полномочия НАПК.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.

Также это решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам. Этот доступ необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее фактически невозможно назначение победителей местных выборов на их посты.

Как ранее сообщал PolitUA, из-за скандального решения КСУ Украину могут лишить безвиза.