Кабинет министров принял решение предоставить адресную помощь членам семей погибших в ходе войны на Донбассе участников добровольческих формирований. Это решение было утверждено правительством в ходе заседания 28 октября.

Об этом сообщается на официальном портале Кабмина. Отмечается также, что помощь будет выплачиваться в пределах максимального размера пенсии, установленного законом (17120 гривен до 1 декабря 2020 года, 17690 гривен с 1 декабря).

“Принято решение правительства о предоставлении членам семей погибших на востоке Украины участников добровольческих формирований адресной помощи к социальным выплатам (пенсии или пособию) из расчета, что размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 гривен, на двух и более членов семьи – не менее 6100 гривен каждому”, – поясняется в сообщении.

“Адресную помощь члены семей получат в ноябре с доплатой с августа 2020 года, как было предусмотрено постановлением Кабинета министров от 03.08.2020 № 674 “О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц”, – сообщили в Кабмине.

Как ранее сообщал PolitUA, террористы на Донбассе понесли небоевые потери.