Украину могут лишить безвиза из-за решения Конституционного суда

Европейская комиссия может лишить Украину безвизового режима с Европой. Причина – решения Конституционного суда Украины об отмене ответственности за незаконное обогащение.

Об этом сообщило издание “Апостроф”. По их информации, об этом говорится в ответе представителя Украины при ЕС Николая Точицкого на запрос вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

“Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины №13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима”, – подчеркивается в документе.

Также там отмечается, что решения о деятельности антикоррупционных органов, которые были приняты КСУ и Окружным административным судом Киева, не остались без внимания европейских партнеров и вызывают обеспокоенность Европейской службы внешней деятельности и Еврокомиссии. В ЕС в очередной раз обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией все еще остается приоритетным в повестке дня реформ в Украине.

В письме также указывается, что независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с ЕС, среди которых:

сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС;

интеграция в энергетический рынок ЕС;

распространение на Украину режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг;

сотрудничество с Международным валютным фондом, которое является предпосылкой получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро, призванных обеспечить финансово-экономическую стабилизацию в нашей стране;

интеграция в единый цифровой рынок.

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский созвал срочное и закрытое заседание СНБО из-за скандальных решений КСУ.