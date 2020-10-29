Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Официальным поводом является “определение мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны”.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

“Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо”, – подчеркивается в сообщении.

Зеленский собирается обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг национальной безопасности Украины и принять соответствующие решения. Все необходимые законопроекты, которые в дальнейшем должны будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и неотложно поданы в Верховную Раду.

“Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными”, – заявил президент.

Как сообщил “Интерфакс-Украина” со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Зеленский ожидает от судей Конституционного суда вразумительных пояснений о причинах принятия последних спорных резонансных решений. Он заверил, что президент потребовал от представителей КСУ внятно объяснить, чем они руководствовались.

“Почему эти решения, особенно в части обязательного декларирования доходов высокопоставленными чиновниками, наносят существенные удары по всей нашей антикоррупционной архитектуре страны и ставят нас в двусмысленное положение на международной арене. От вразумительного ответа судей КС зависит дальнейшее развитие событий. Продолжится ли эскалация или кризис будет разрешён быстро и эффективно”, – подчеркнул Подоляк.

По словам чиновника, никто не ожидал, что КСУ, который должен выступать символом незыблемости новой системы, “превратится в агрессивного политического игрока”. При этом Подоляк заверил, что у Зеленского есть целый ряд инструментов, которые позволят конфликтную ситуацию вернуть в нормальное русло.

“Среди них – специальное заседание СНБО, которое вполне может дать надлежащую политико-правовую оценку позиции КС. С выработкой последующих рекомендаций всем органам исполнительной власти. Более жесткий инструмент – специальное заседание Верховной Рады, на котором нужно будет заслушать судей КС, чтобы понять их мотивацию”, – добавил он.

Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.

Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Таким образом судьи КСУ не только отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества, сделав электронные декларации бесполезными, но и ограничили полномочия НАПК.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.

Также это решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам. Этот доступ необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее фактически невозможно назначение победителей местных выборов на их посты.

Как ранее сообщал PolitUA, глава МИД Литвы заявил, что борьба Зеленского с Порошенко больше похожа на личную месть.