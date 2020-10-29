Главная причина: скандальные решения Конституционного суда Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Официальным поводом является “определение мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны”.
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
“Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо”, – подчеркивается в сообщении.
Зеленский собирается обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг национальной безопасности Украины и принять соответствующие решения. Все необходимые законопроекты, которые в дальнейшем должны будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и неотложно поданы в Верховную Раду.
“Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными”, – заявил президент.
Как сообщил “Интерфакс-Украина” со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Зеленский ожидает от судей Конституционного суда вразумительных пояснений о причинах принятия последних спорных резонансных решений. Он заверил, что президент потребовал от представителей КСУ внятно объяснить, чем они руководствовались.
“Почему эти решения, особенно в части обязательного декларирования доходов высокопоставленными чиновниками, наносят существенные удары по всей нашей антикоррупционной архитектуре страны и ставят нас в двусмысленное положение на международной арене. От вразумительного ответа судей КС зависит дальнейшее развитие событий. Продолжится ли эскалация или кризис будет разрешён быстро и эффективно”, – подчеркнул Подоляк.
По словам чиновника, никто не ожидал, что КСУ, который должен выступать символом незыблемости новой системы, “превратится в агрессивного политического игрока”. При этом Подоляк заверил, что у Зеленского есть целый ряд инструментов, которые позволят конфликтную ситуацию вернуть в нормальное русло.
“Среди них – специальное заседание СНБО, которое вполне может дать надлежащую политико-правовую оценку позиции КС. С выработкой последующих рекомендаций всем органам исполнительной власти. Более жесткий инструмент – специальное заседание Верховной Рады, на котором нужно будет заслушать судей КС, чтобы понять их мотивацию”, – добавил он.
Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.
- Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Таким образом судьи КСУ не только отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества, сделав электронные декларации бесполезными, но и ограничили полномочия НАПК.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.
- Также это решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам. Этот доступ необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее фактически невозможно назначение победителей местных выборов на их посты.
Как ранее сообщал PolitUA, глава МИД Литвы заявил, что борьба Зеленского с Порошенко больше похожа на личную месть.