В Кремле недовольны провалом Шария и Медведчука на выборах в Украине

Власть РФ недовольна провалом пророссийских политиков на местных выборах в Украине. Силы Шария и Медведчука фактически провалили свое задание.

Об этом пишет Telegram-канал “Незыгарь”. По его информации, несмотря на проекты связанные с вакциной от коронавируса и многочисленные встречи в Кремле, силы, ассоциированные с Виктором Медведчуком, показали себя очень слабо.

“Относительно неплохо проявил себя Шарий, но ему результаты удалось показать только по Мариуполю, что не соответствует уровню финансирования. На текущий момент конкретных решений по украинскому кейсу нет. Но точно созрела потребность в пересмотре отношения к “украинским партнерам”. Такое настроение идет от разных, не связанных друг с другом команд. Очевидно, на украинском направлении напрашиваются обновления”, – подчеркивает Незыгарь.

В свою очередь, Telegram-канал “Генерал СВР” напомнил, что финансирование Шария как политической силы обошлось России в полмиллиарда рублей в год.

Для примера: финансирование лишь одного проекта – одного украинского недополитика Анатолия Шария, который, кстати, живёт не в Украине, а в Испании и не имеет НИ ОДНОГО депутата от своей партии в Верховной Раде Украины, стоит гражданам Российской Федерации более 500 млн рублей в год.

Как ранее сообщал PolitUA, комитет избирателей Украины назвал причины низкой явки на местных выборах 2020 года.