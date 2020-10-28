Главная причина рекордно низкой явки избирателей на местных выборах в Украине – это разочарование украинцев в политических партиях. Во ходе предвыборной кампании избиратели увидели крайне бессодержательные программы.

Об этом в интервью изданию РБК заявил глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель. По его мнению, политики перестали раздавать обещания и в этот раз кампания проходила в формате “красивый город счастливых людей”.

Кроме того, ссылаясь на социологический опрос группы “Рейтинг”, ее директор Алексей Антипович называет две причины: состояние здоровья и проживание не по месту регистрации.

“Я бы сюда также добавил ответ “из-за эпидемии коронавируса” (10%). На самом деле, это один и тот же ответ: люди боялись коронавируса, боялись заражения. Это можно считать основным мотивом у людей, которые не пришли на участки”, – добавил Антипович.

Следует также отметить, что аналитик общественной сети ОПОРА Александр Клюжев считает, что эта явка была как минимум достаточной для легитимности новоизбранных органов местного самоуправления.

Как ранее сообщал PolitUA, 91% украинских избиркомов уже подсчитали голоса.