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91% участковых комиссий уже подсчитали голоса – ЦИК

Подсчет полностью закончен в шести областях Украины.

По состоянию на 12:00 27 октября 91% участковых избирательных комиссий уже подсчитали голоса. Информация уже передана в территориальные избиркомы.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК. По их данным, полностью закончен подсчет бюллетеней в шести областях: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой.

Кроме того, в Центральной избирательной комиссии отметили, что уже начался процесс передачи протоколов об итогах голосования за депутатов районных и областных советов от территориальных общин в районные и областные теризбиркомы.

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Тем временем PolitUA продолжает следить за подсчетом голосов на местных выборах.

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