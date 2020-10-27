По состоянию на 12:00 27 октября 91% участковых избирательных комиссий уже подсчитали голоса. Информация уже передана в территориальные избиркомы.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК. По их данным, полностью закончен подсчет бюллетеней в шести областях: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой.

Кроме того, в Центральной избирательной комиссии отметили, что уже начался процесс передачи протоколов об итогах голосования за депутатов районных и областных советов от территориальных общин в районные и областные теризбиркомы.

Тем временем PolitUA продолжает следить за подсчетом голосов на местных выборах.