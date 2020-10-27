Слишком активная борьба президента Украины Владимира Зеленского с лидером оппозиции Петром Порошенко больше похожа на месть. Возникает впечатление, что Украина – это государство, где политических оппонентов сажают за решетку.

Об этом в интервью “Европейской правде” заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. По его мнение, преследование Порошенко создает плохое впечатление об Украине.

“Когда речь идет о бывших лидерах, бывших политиках, президентах, то слишком активная борьба с ними имеет не очень хороший запах. Это начинает больше напоминать месть – даже когда такая борьба имеет основания”, – подчеркнул литовский министр.

По его мнению, мнение об Украине как о стране, где политических оппонентов просто сажают за решетку, вынуждает сравнивать государство с другими подобными странами. “И это сравнение настолько вредит вашему государству, что я предпочел бы даже не упоминать их названия”, – заверил чиновник.

“У нас в Литве тоже есть оппозиция. Тоже есть политическая борьба, и когда происходит смена власти, то все время есть соблазн, чтобы некоторые попали за решетку. Но мы этого не делаем! Мы садимся за один стол, ведем с ними переговоры, сотрудничаем. Возможно, это часть политической культуры, но для меня очевидно, насколько чувствительным является этот вопрос. Особенно, когда речь идет о подобных атаках на бывших лидеров, бывших президентов. И даже если для их преследования есть основания, действовать нужно крайне осторожно, чтобы не создать впечатление, что такое преследование имеет политическую подоплеку. И я далеко не первый, от кого в Киеве слышат этот совет”, – заявил Линкявичюс.

Кроме того, по его словам, сегодня существует ряд фактов, которые отрицают искренность намерений Зеленского по борьбе с коррупцией и олигархами.

“Дело Приватбанка до сих пор не решено. До сих пор есть судебные иски. Имеющиеся решения не дают ясности. Через все это встают вопросы”, – привел в качестве примера Линкявичюс.

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