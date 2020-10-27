Второй тур местных выборов в Украине может затянуться до декабря

Второй тур местных выборов в некоторых украинских городах может затянуться до декабря, а не завершиться в ноябре. Главной причиной тому послужат возможные судебные разбирательства.

Об этом со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Сергея Дубовика сообщили “Украинские новости“. Он уточнил, что дата проведения второго тура в принципе не может быть одинаковой во всех городах.

“Тем более никто не сказал, что эти результаты не будут оспорены. В таком случае выборы сместятся к принятию решения судом. Судебное разбирательство – это, условно говоря, еще неделя. То есть второй тур может состояться и в начале декабря”, – пояснил Дубовик.

По мнению замглавы ЦИК, сейчас точно назвать даты проведения второго тура попросту невозможно. Так как согласно Избирательному кодексу, он может быть назначен в воскресенье в пределах трехнедельного срока после подписания протокола.

“Второй тур могут назначить быстро, если будут готовы его проводить. Но ясно, что есть разумные сроки и разумный подход. В идеале может быть 15 ноября. Но это малореально. Как правило, голосование будет назначаться на 22 и 29 ноября”, – подчеркнул Дубовик.

Кроме того, чиновник полагает, что и сами члены комиссий, которые считают голоса, не заинтересованы в очень быстром установлении результатов. Ведь они получают зарплату за каждый день своей работы.

Справка: Второй тур местных выборов – повторное голосование, которое назначается в украинских городах с более 75 тысяч избирателей, где ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов.

Тем временем PolitUA продолжает следить за подсчетом голосов на местных выборах.