Провал кандидата в мэры Киева от “Слуги народа” Ирины Верещук на местных выборах в Киеве – вина главы киевской партийной организации Николая Тищенко. Теперь он должен быть немедленно уволен.

Об этом сама Ирина Верещук заявила в комментарии “Стране”. Политик подчеркнула, что хотя ее результат был четко привязан к работе в Киеве и она тоже несет часть общей ответственности, тем не менее Верещук готова публично обсуждать этот вопрос.

“Я не являюсь членом партии, поэтому могу спокойно говорить как эксперт. Кого увольнять – пусть решают партийцы между собой, так как я ни разу не была на их партийных собраниях и не знаю, как происходит работа. А не то, что я увидела по работе в Киеве… Могу смело заявить, что господин Тищенко как глава партийного центра должен быть уволен и немедленно. Это провал работы Тищенко”, – подчеркнула она.

Кроме того, Верещук считает, что в целом избиратели не поддержали “Слугу народа” по целому ряду причин. Среди и коронавирус, и экономический кризис, и политический раздор в стране.

“Рекордно низкая явка. Выборы во время карантина, нужно было задать вопрос: целесообразно ли было их проводить. Конечно, решение принято и теперь нужно делать выводы, тем не менее, люди не пришли на участки, от слова практически совсем. Когда на участках, где четыре тысячи, приходит условно 600 людей”, – пояснила она.

Тем временем PolitUA продолжает следить за подсчетом голосов на местных выборах.