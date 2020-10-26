Главным победителем в Украине стали оппозиционеры.
- Украинцы застраховались от рисков непоследовательной центральной власти и от “новых лиц”. Везде побеждает разнонаправленная оппозиция к “Слугам”. Переизбраны почти все мэры крупнейших городов (кроме Ровно и Черновцов), переизбран месяц не приходящий в сознание мэр Харькова. Страна проголосовала за политическую децентрализацию.
- “Магия Зеленского” уничтожена. Президент Владимир Зеленский решил поднять рейтинг кандидатов, связав их с собой – но вышло наоборот, кандидаты утопили рейтинг лидера. Слуги народа показали себя на местных выборах партией одного лидера и его рейтинга, своего веса у партии нет.
- Явка на местных выборах 2015 года составила 46,6%, а на местных выборах 2020 был рекордно низкий результат – 36%. В стране, где большинство граждан не верят в возможность изменений во власти путем выборов, Майдан и революция стоят на повестке дня как один из возможных сценариев.
- В Украине есть одна мобилизующая идеология – война с Россией. Попытка игнорировать войну в условиях войны не является “центризмом”, как думали “слуги” – это безответственность. Люди не поверили обещаниям Зеленского “закончить войну до конца года” и “посмотреть в глаза Путину”. В итоге в качестве общенациональной партии войны, представленной в большинстве регионов и городов, обозначилась “Европейская солидарность”, а в качестве общенациональной партии коллаборантов – “Оппозиционная платформа – За життя”.
- Полный провал Офиса президента Украины как центра управления страной, который сосредоточил в своих руках весь ресурс власти Зеленского. Оказалось, что Ермаку, Шефиру, Баканову, Трофимову, Татарову очень удобно пилить должности, “сидя на ушах” у президента, но они неспособны сохранить ему власть. Дееспособность Зеленского зависит от того, способен ли он сделать выводы и очистить окружение от балласта.
- Зеленский утратил влияние как лидер, способный в одиночку одним своим рейтингом генерировать власть и это усилит его зависимость от олигархов, прикупивших себе немного “слуг” и выстроивших отношения с окружением президента. Вся система власти начнет сейчас шататься как карточный домик в связи с отсутствием у президента голосов для принятия государственного бюджета на 2021 год, и президент продолжит торговать влиянием и ресурсными должностями – в правительстве и госпредприятиях. Власть по-прежнему сосредоточена в кабинете президента, но Зеленский по-прежнему так и не понял как ее реализовать.
- “Сетки” и “карусели” применялись на выборах, но их значение было совсем незначительным, партии, которые работают с пенсионерами, начали применять сетевой маркетинг. Главным системным нарушением стала технология Зеленского по мобилизации электората через незаконный опрос, для которого наняли за деньги (около 1000 гривен на человека) молодежь и даже нередко несовершеннолетних, но эта афера ударила по самим “слугам”. Общественная организация ОПОРА заявила, что опрос Зеленского может считаться применением административного ресурса. Тем не менее, выборы стали достижением демократической Украины, а Центризбирком и полиция обеспечили порядок на участках и за участками.
- Россия вбросила рекордное финансирование в пророссийских кандидатов, но проекты “Оппозиционной платформы – За життя” и близкие к ОПЗЖ Пальчевский и Шарий не смогли расширить пророссийский электорат. С другой стороны, они сохранили свою нишу. Без ликвидации бизнеса Медведчука и дотаций из РФ сократить влияние России на украинскую внутреннюю политику не получится. Путин продолжает разрывать Украину изнутри, это огромный вызов для государства, с которым мы не можем справиться.
- Показательно, что когда трюкачи, эффективные в подковерных войнах, типа Коломойского и Столар пытаются телеэфиром и десятками миллионов долларов скрыть отсутствие идеологии, структур и системной работы, их ждет провал. “За майбутнє” и Пальчевский – одни из самых дорогостоящих проваленных кампаний в Украине. Облапошили в результате не избирателей, а только заказчиков безумных рекламных бюджетов.
- Я не понимаю, чего расстраиваются кандидаты, которые начали кампанию два месяца назад, и были далеки либо от политики либо от местных проблем. Мессианство плохо работает в политике, порядок бьет класс, надо начинать кампании раньше – желательно сразу после подведения итогов этих выборов. Пропорциональная система – это шаг вперед в развитии демократии, которая создала запрос на формирование структурированных политических партий на местах. Безусловно, систему надо совершенствовать, нужны открытые списки. Но партиям есть куда расти.
10 итогов местных выборов-20201. Украинцы застраховались от рисков непоследовательной центральной власти и от “новых…Опубликовано Юрием Бутусовым Понедельник, 26 октября 2020 г.
Тем временем PolitUA продолжает следить за подсчетом голосов на местных выборах.