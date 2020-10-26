Больше всего на местных выборах 2020 года проиграли олигархические политики, пророссийские кандидаты и “Слуга народа”. При этом самая низкая явка в истории украинских выборов свидетельствует о полной апатии общества.

Об этом пишет telegram-канал “Зелені чоловічки”. По их мнению, украинцы начали понимать, что простых решений не существует, но не понятно, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию.

Отдельно отмечается, что опрос Зеленского не повысил явку ядерного электората “слуг”. Напротив, новые “фишечки” Банковой спровоцировали массовое сопротивление общества. Ну а после показанного уровня организации опроса, обнародовать его результаты – это политическое самоубийство власти.

“Ни одного мэра большого города от “Слуги народа” – приговор Зеленскому от украинцев. Крах правящей партии означает, что “Слуга народа” на грани существования и прекратит его, как только закончатся полномочия девятого созыва, или распадется монобольшинство. Зеленский теряет абсолютную власть и ему надо искать союзников для формирования коалиции. Впервые мы увидим настоящее лицо Зеленского согласно старой мудрости: “скажи, кто твой друг, и я скажу тебе кто ты”, – подчеркивают журналисты.

При этом главная пророссийская сила набрала намного меньше, чем прогнозировали их технологи и кремлевские кураторы. В прошлом году часть пророссийского электората откололась в пользу партии Зеленского, но после провалов власти, “медведчуковцы” надеялись на возвращение электората и хотя бы на 40-50% голосов в наиболее “ватных” регионах. Однако там они набрали вдвое меньше. Это сигнал того, что пророссийское ядро ​​в Украине медленно, но неуклонно уменьшается, несмотря на все усилия кремлевской пропаганды. И даже победы шариивцев в определенных горсоветах, уверены журналисты – это явление временное, до того момента, когда люди увидят уровень их развития и умений.

“Европейская солидарность” стала единственной проукраинской партией, которая будет представлена ​​во всех облсоветах Украины. Значительный рост доверия и поддержки к “ЕС” делает эту партию безоговорочным лидером в патриотической среде. Восстановление позиций Порошенко начинает пугать как Зеленского, так и Кремль. А вот провал патриотических проектов во главе с “Голосом” доказывает, что думающему избирателю нужно уже нечто большее, чем просто хорошая обложка с шоуменом во главе. Это хороший урок для всех патриотов, распыление голосов ведет к общему проигрышу, считают журналисты.

“Проигрыш многомиллионных проектов “Пальчевский” и “За будущее” свидетельствует, что ресурсов олигархов недостаточно для увеличения их политического влияния в государстве. Интересно, как будут отчитываться политтехнологи этих партий перед заказчиками после такого фиаско?” – подвели итог “Зелені чоловічки”.



Тем временем PolitUA продолжает следить за подсчетом голосов на местных выборах.