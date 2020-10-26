Всеукраинский опрос Зеленского: результаты онлайн

25 октября на всей территории Украины, одновременно с голосованием на местных выборах проводился всеукраинский “опрос Зеленского”. По данным гражданской сети ОПОРА, этот опрос охватил 55% избирательных участков.

Опрос Зеленского: результаты

Были обработаны 74% всех анкет. Политическая партия “Слуга народа”, опираясь на эти данные, опубликовала предварительные результаты опроса.

На четыре вопроса из пяти утвердительно ответило подавляющее большинство опрошенных. Второй вопрос: “Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе?” – оказался самым дискуссионным. По состоянию на 15:00, “Да” ответили 46,7% респондентов, а “Нет” – 46,48% опрошенных.

Опрос Зеленского: экзитпол

Социологическая группа “Рейтинг” опубликовала данные своего экзитпола по результатам опроса. По их данным, в целом украинцы положительно отреагировали на все пять вопросов, но тема свободной экономической зоны на Донбассе получила меньше всего поддержки.

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

За : 81%.

: 81%. Против: 16%.

Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе?

За : 45%.

: 45%. Против: 43%.

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

За : 95%.

: 95%. Против: 4%.

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных?

За : 70%.

: 70%. Против: 24%.

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

За : 78%.

: 78%. Против: 13%.

Как ранее сообщал PolitUA, “опрос Зеленского” вызвалась профинансировать политическая партия “Слуга народа”.