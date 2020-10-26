Всеукраинский опрос Зеленского: результаты онлайн

“Пять вопросов” задавали на 55% избирательных участков.
25 октября на всей территории Украины, одновременно с голосованием на местных выборах проводился всеукраинский “опрос Зеленского”. По данным гражданской сети ОПОРА, этот опрос охватил 55% избирательных участков.
Опрос Зеленского: результаты
Были обработаны 74% всех анкет. Политическая партия “Слуга народа”, опираясь на эти данные, опубликовала предварительные результаты опроса.
На четыре вопроса из пяти утвердительно ответило подавляющее большинство опрошенных. Второй вопрос: “Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе?” – оказался самым дискуссионным. По состоянию на 15:00, “Да” ответили 46,7% респондентов, а “Нет” – 46,48% опрошенных.
Опрос Зеленского: экзитпол
Социологическая группа “Рейтинг” опубликовала данные своего экзитпола по результатам опроса. По их данным, в целом украинцы положительно отреагировали на все пять вопросов, но тема свободной экономической зоны на Донбассе получила меньше всего поддержки.
Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- За: 81%.
- Против: 16%.
Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе?
- За: 45%.
- Против: 43%.
Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- За: 95%.
- Против: 4%.
Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных?
- За: 70%.
- Против: 24%.
Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
- За: 78%.
- Против: 13%.
Как ранее сообщал PolitUA, “опрос Зеленского” вызвалась профинансировать политическая партия “Слуга народа”.