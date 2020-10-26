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Местные выборы 2020: результаты по Украине – обновляется

PolitUA следит за подсчетом голосов.

25 октября 2020 года в Украине состоялись местные выборы. Избирательные участки закрылись в 20:00 и сейчас ЦИК ведет подсчет голосов.

Напомним, что в этом году большинство украинцев получили для заполнения по четыре бюллетеня: для голосования за кандидатов в мэры или главы объединенных территориальных общин, кандидатов в депутаты городского, районного, областного советов. По два бюллетеня получили избиратели в Киеве – в столице голосовали за городского голову и кандидатов в горсовет. По пять бланков нужно было заполнить избирателям Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона. Дополнительный, пятый бюллетень – для голосования за кандидатов в районные советы в городе. И наконец, по три бюллетеня выдали на избирательных участках жителям Донецкой и Луганской областей, где не проводились выборы в областной совет.

Выборы 2020: явка

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов со всех избирательных участков Украины. Согласно их данным, явка на местных выборах 2020 года составила 36,88%.

В первом туре местных выборов проголосовало 10 миллионов 556 тысяч 621 украинцев. Напомним, что всего право голосовать в этом году было у 28 миллионов 622 тысяч украинцев.

Выборы 2020 - явка

Выборы 2020: экзитполы

Вскоре после закрытия избирательных участков 25 октября появились результаты первых экзитполов по крупнейшим городам Украины.

Экзитпол Савика Шустера

Совместный проект студии Савика Шустера и телеканала “Украина 24” – экзитпол в двенадцати городах Украины. Избирателей опрашивали в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде, Николаеве, Виннице, Черкассах.

Киев

Экзитполы на местных выборах в Украине 25 октября: все результаты. Обновляется

Экзитполы на местных выборах в Украине 25 октября: все результаты. Обновляется

Харьков

Экзитполы на местных выборах в Украине 25 октября: все результаты. Обновляется

Экзитполы на местных выборах в Украине 25 октября: все результаты. Обновляется

Одесса

Экзитполы на местных выборах в Украине 25 октября: все результаты. Обновляется

Экзитполы на местных выборах в Украине 25 октября: все результаты. Обновляется

Днепр

Экзитполы на местных выборах в Украине 25 октября: все результаты. Обновляется

Экзитполы на местных выборах в Украине 25 октября: все результаты. Обновляется

Экзитполы на местных выборах в Украине 25 октября: все результаты. Обновляется

Мариуполь

Местные выборы 2020 - экзитпол Местные выборы 2020 - экзитполЧеркассы

Местные выборы 2020 - экзитполНиколаев

Местные выборы 2020 - экзитполВинница

Местные выборы 2020 - экзитполМестные выборы 2020 - экзитполЛьвов

Выборы 2020 - результаты
Львов
Выборы 2020 - результаты
Львов
Выборы 2020 - результаты
Львов
Выборы 2020 - результаты
Львов

Кривой Рог

Выборы 2020 - результаты
Кривой Рог
Выборы 2020 - результаты
Кривой Рог
Выборы 2020 - результаты
Кривой Рог
Выборы 2020 - результаты
Кривой Рог

Ужгород

Выборы 2020 - результаты
Ужгород
Выборы 2020 - результаты
Ужгород
Выборы 2020 - результаты
Ужгород

Черновцы

Выборы 2020 - результаты
Черновцы
Выборы 2020 - результаты
Черновцы
Выборы 2020 - результаты
Черновцы
Выборы 2020 - результаты
Черновцы
Выборы 2020 - результаты
Черновцы

Экзитполы других групп

Группа “Рейтинг” проводила опрос в Киеве. Результаты экзитпола следующие: на первое место в гонке за кресло мэра столицы вышел Виталий Кличко с 47,8% избирателей. Второе место досталось Александру Попову (партия “Оппозиционная платформа – За життя”) – 8,6%. На третьем месте – Сергей Притула (партия “Голос”) с 8,3%. “Слуга народа” Ирина Верещук заняла четвертое место, а одиозный Андрей Пальчевский – пятое.

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Исходя из данных экзитпола, в Киеве пройдет второй тур местных выборов.

Экзитпол от группы "Рейтинг"

Запорожье

По данным опросов в Запорожье, там в первом туре может победить нынешний глава города, Владимир Буряк. На второе место вышел кандидат от “Слуги народа” Виталий Тишечко.

Похожая ситуация и с выборами в городской совет – на первое место вышла партия Буряка “Единение”, а второе удерживает “Слуга народа”. Третье место может достаться “Оппозиционной платформе – За життя”.

Выборы 2020 - результаты
Запорожье
Выборы 2020 - результаты
Запорожье

Ивано-Франковск

Мэром Ивано-Франковска по результатам первого же тура выборов может остаться действующий глава города Руслан Марцинкив от политической партии “Свобода”.

Выборы 2020 - результаты
Ивано-Франковск

Полтава

Похожая ситуация и в Полтаве. Там лидирует действующий глава города, а больше всего голосов в городской совет набирает “Слуга народа”.

Выборы 2020 - результаты
Полтава
Выборы 2020 - результаты
Полтава

Чернигов

Выборы 2020 - результаты
Чернигов
Выборы 2020 - результаты
Чернигов

Ровно

Выборы 2020 - результаты
Ровно
Выборы 2020 - результаты
Ровно
Выборы 2020 - результаты
Ровно

Хмельницкий

Выборы 2020 - результаты
Хмельницкий
Выборы 2020 - результаты
Хмельницкий

Херсон

Выборы 2020 - результаты
Херсон
Выборы 2020 - результаты
Херсон

Славянск

Выборы 2020 - результаты
Кременчуг

А вот вокруг Славянска грозит развернуться новый скандал. Там, согласно данным экзитпола, который проводила “Система”, может пройти второй тур. В нем действующий городской голова Славянска Вадим Лях будет вынужден бороться за кресло мэра с одиозной Нелей Штепой, обвиняемой в сепаратизме.

Выборы городского головы Славянска.

Выборы 2020 - результаты
Славянск

Сумы

Выборы 2020 - результаты
Сумы

Кременчуг

Выборы 2020 - результаты

Как ранее сообщал PolitUA, МВД Украины подвело итоги предвыборной кампании.

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