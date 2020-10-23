500 уголовных дел и 7000 жалоб на нарушения: МВД подвело итоги предвыборной кампании

Арсен Аваков предупредил, что МВД жестко настроено реагировать на нарушения в день выборов.

С начала избирательной кампании в Украине правоохранители открыли 556 уголовных дел и составили 1581 протокол об административных нарушениях. Всего же в полицию поступило 7048 сообщений о нарушениях избирательного процесса.

Об этом сообщила пресс-служба МВД. Там уточнили, что информация была предоставлена в рамках подведения итогов избирательной кампании.

По словам главы МВД Арсена Авакова, за время предвыборной кампании были обнаружены и раскрыты несколько сеток подкупа избирателей. Например, в Одессе за попытку организовать избирательную сетку была задержана группа лиц, в числе которых и глава избирательной комиссии. Еще одну такую сетку выявили в Черниговской области.

“Во время обыска автомобиля руководителя одного из структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации правоохранители обнаружили списки избирателей по схеме “десятников” и 66 тысяч гривен. По предварительным подсчетам, сеть охватывала более 5000 человек”, – заявил Аваков.

Министр внутренних дел призвал кандидатов и избирательные штабы не прибегать в день голосования к различным “грязным” схемам.

МВД жестко настроено реагировать на нарушение. На дежурство выведено достаточно оперативных групп, в готовности находятся все подразделения – от авиации до взрывотехников. Всего к обеспечению общественной безопасности и порядка во время местных выборов привлечено почти 140 тысяч сотрудников МВД.

Как ранее сообщал PolitUA, в МВД попросили не трогать волонтеров, которые будут проводить “опрос Зеленского”