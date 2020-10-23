В ходе своего рабочего визита в Лондон президент Украины Владимир Зеленский встречался с новым главой британской разведки МI-6 Ричардом Муром. Согласно утечкам, опубликованным в украинской прессе, на встрече обсуждались три вопроса: атаки украинской власти на независимость антикоррупционных органов; ситуация на Донбассе и действия России, и возможное наличие российского агента в ближайшем окружении президента.

Сам Владимир Зеленский эту информацию опроверг, заявив, что на встрече обсуждались защита суверенитета и территориальной целостности Украины, а также противодействие дезинформации и фейковым новостям.

Тем не менее, проживающий в США известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский уверен, что британцы действительно поделились с украинским руководством своей обеспокоенностью, связанной с регулярными утечками информации из Офиса президента. По его мнению, российским агентом, о котором предупреждала Зеленского МИ-6, является руководитель президентского Офиса Андрей Ермак.

Своими аргументами Андрей Пионтковский поделился в эксклюзивном интервью Ксении Кирилловой.

К.К.: Встречу главы британской разведки с президентом другого государства можно назвать беспрецедентным шагом. По вашему мнению, почему МИ-6 решилась на него?

А.П.: Вы правы, из истории британской разведки я не помню прецедентов, чтобы ее руководитель встречался в Лондоне с главой другого государства. Похоже, существовали очень важные обстоятельства, требующие такого разговора. По утечкам, допущенным по результатам этой встречи, англичане дали нам понять, что Ричард Мур предупредил Зеленского о наличии кремлевского “крота” в его ближайшем окружении. От себя могу сказать, что, даже не обладая такими ресурсами и возможностями, как господин Мур, я уже более полутора лет назад обозначил эту проблему, в том числе назвав оперативный псевдоним этого крота – Козырь, “в миру” – Андрей Ермак.

К.К.: Вы делаете этот вывод на основании личного анализа его действий, или это какая-то утечка информации из Москвы?

А.П.: Для того, чтобы сделать вывод о работе Ермака на Россию, нет необходимости прибегать к источникам в Москве – этот факт очевиден из анализа его публичных действий. Первым таким действием стало подписание 12 июля 2019 года в качестве советника главы государства меморандума об очередных шагах в рамках Нормандского процесса, где впервые за все время дипломатических переговоров о ситуации на Донбассе Ермак взял на себя от имени Украины односторонние предательские обязательства. Речь идет о так называемой формуле Штайнмайера в ее российской интерпретации, в соответствии с которой Украина дает согласие на проведение под контролем оккупантов выборов на оккупированной территории ОРДЛО.

Впоследствии Ермак неоднократно пытался оправдать свои действия тем, что это якобы предусматривается Минскими соглашениями. Это ложь. Минские соглашения предусматривают в качестве первоочередных шагов прекращение огня на линии соприкосновения и вывод иностранных, то есть российских воинских формирований и тяжелых вооружений. Все политические процессы и шаги, тем более выборы, возможны только после выполнения этих двух базовых требований. Москва упорно не выполняет данные положения, и именно за это на Россию наложены санкции, в том числе со стороны двух сопредседателей Минского процесса – Франции и Германии. Таким образом, позиция международного сообщества на этот счет просматривается абсолютно четко. Такой была и позиция Украины – до тех пор, пока Ермак не подписал протокол, ставший, по сути, предательством национальных интересов Украины. Утвердив предложенный своим куратором Владиславом Сурковым документ, агент Козырь перевел Украину на роль нерадивого школьника, не выполняющего домашние задания строгой учительницы-России.

К.К.: После волны общественного возмущения Украина в итоге отказалась от воплощения “формулы Штайнмайера”…

А.П.: Да, и гражданское общество вынуждено было поднимать подобную волну протеста после практически каждого действия Ермака. Таким же предательским шагом стало навязанное им принятие Украиной на себя новых обязательств на саммите в декабре 2019 года, выполнение которых являлось обязательным условием для следующей встречи. В итоге из державы, которая вместе со своими союзниками накладывает санкции на страну-агрессора, Украина превратилась в “виновника” невыполнения заключенных соглашений. Третьим крупным предательством Ермака стало подписание в марте соглашения с руководством ОРДЛО о создании так называемого “Консультативного совета”, что опять вызвало волну противостояния со стороны гражданского общества. В результате план создания Совета был сорван, но это не отменяет предательскую деятельность самого Андрея Ермака.

К.К.: К слову, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в своем интервью Гордону пытался обелить Ермака и заявлял, что последний много обещает России, но не собирается выполнять свои обещания на практике.

А.П.: И Богдан, и Ермак – это ягоды с одного лубянского поля, так что его заявления не стоит воспринимать всерьез.

К.К.: А что насчет оперативного псевдонима Ермака?

А.П.: Это моя инсайдерская информация из Москвы, от людей, близких к “бункеру” Путина и группировке, которая противостоит планам так называемой “мобилизационной партии”. Однако действия Андрея Ермака говорят о нем гораздо больше, чем любые оперативные псевдонимы. Он последовательно вредит национальным интересам Украины, выполняя “хотелки” Москвы. Напомню, что после провала операции “Новороссия” вся тактика России свелась к тому, чтобы внедрить контролируемую Кремлем и криминальными группами “Лугандонию” в политическое тело Украины и легализовать существующие там марионеточные режимы, являющиеся прикрытием для российской оккупации. Это привело бы к разложению всего украинского государства. На это и направлены все усилия Москвы и ее агентов, проводимые под видом “восстановления территориальной целостности Украины”, а по сути – присоединения Украины к военно-террористическому плацдарму агрессора – ОРДЛО. И безопасность Украины всегда будет под огромной угрозой, пока такой человек имеет столь серьезное влияние на президента.

К.К.: Начиная с 2014 года, трудно было представить себе ситуацию, когда Соединенные Штаты прямо указывали бы на сотрудничество тех или иных украинских политиков с российской разведкой, и Украина не предпринимала бы при этом никаких мер. Однако сейчас происходит именно это. Не только американские СМИ, но и представители правительства указывают на сотрудничество Андрея Деркача с Москвой. На него накладывают санкции, его союзникам отказывают в получении американской визы. Однако эти люди продолжают свою деятельность в Украине. Почему, на ваш взгляд, украинское руководство столь безразлично относится к вещам, осложняющим отношения Киева и Вашингтона?

А.П.: Если мы исходим из того, что второй человек в государстве является агентом Москвы, неудивительно, что он покровительствует и другим таким же агентам. К слову, “пленки Деркача” стали огромным провалом российской разведки. Понятно, что Россия делает ставку на победу удобного им Дональда Трампа на президентских выборах в США. Однако итогом всей деятельности Деркача в Америке стало объявление его вражеским агентом и введение санкций. Пропагандистский фильм “Украинский обман” и публикация The New York Post о Хантере Байдене разоблачаются как фальшивки, а статью даже отказываются распространять соцсети. Рейтинг Джо Байдена после таких публикаций не падает, а, напротив, только растет.

Но главное даже не в этом. “Пленки Деркача” – это отредактированные им переговоры бывшего на тот момент президентом Украины Петра Порошенко с вице-президентом США. Они могут быть получены только из одного места – из Офиса президента. Передать их мог только Ермак, и уже одно это должно стать поводом для расследования и предания суду виновного в утечке секретной информации.

К.К.: Исходя из степени влияния Андрея Ермака на президента, как вы думаете, насколько реальным будет подобный исход?

А.П.: Мне кажется, что процессы в Украине движутся хотя и медленно, но в правильном направлении. В последние месяцы капитулянтский курс на “воссоединение” с ОРДЛО явно терпит поражение. Украинский МИД занимает по этому поводу принципиальную позицию. По сути, в Украине сейчас наблюдается две внешних политики: это политика Министерства иностранных дел, возглавляемого Дмитрием Кулебой, и Офиса президента. В связи с этим тексты, озвучиваемые президентом, оставляют впечатление глубокого когнитивного диссонанса. В один день он может произносить речи о европейском векторе развития Украины и присоединении к Европейскому Союзу, а на следующий день начинает рассуждать о глазах военного преступника Путина, в которых он якобы разглядел желание мира, и повторять глупости о своей “партии мира”, противостоящей некой “партии войны” в Украине.

И все же мне кажется, что в украинском истеблишменте и парламенте складывается патриотический консенсус. Особенно это проявилось в выражении солидарности белорусской революции. Даже во фракции “Слуг народа”, куда случайным образом были собраны очень разные люди, включая таких же, как Ермак, агентов Москвы, есть и масса патриотов – на мой взгляд, не менее половины. В Украине складывается консенсус относительно политики максимальной изоляции от раковой опухоли ОРДЛО. Главное, что следует Украине добиваться в Минском процессе – это выполнения основного пункта соглашений – прекращения огня на линии соприкосновения. Москва давно превратила обстрелы украинских позиций в инструмент своего политического шантажа.

Словом, мне кажется, что время Ермака в украинской политики уже на исходе. То, что он не сопровождал Владимира Зеленского в его поездках в Брюссель и Лондон, безусловно, было хорошим знаком и стало залогом достаточно успешных результатов проведенных там встреч. Но на днях мы снова видели огромное тело Ермака, нависшее, как обычно, над Зеленским во время его встреч с украинскими военнослужащими.

Что касается президента, мне кажется, его беда в том, что он недостаточно грамотен в вопросах внешней политики и безопасности. Зеленский – не враг Украины, но он – актер, который всю жизнь занимался читкой чужих текстов. Он воспринимает президентство как свой уже полуторагодовой стендап, в котором он как исполнитель, похоже, искренне не видит принципиальной разницы между авторами Кулебой и Ермаком.

К.К.: Вам не кажется, что здесь играет роль и одержимость президента идеей расправы над своим политическим противником Петром Порошенко? Пророссийски настроенные советники в окружении Зеленского могут эффективно играть на этой слабости.

А.П.: Вы совершенно правы! У Зеленского наблюдается параноидальная ненависть к Порошенко, и она уже не раз наносила вред интересам Украины. Я до сих пор с болью вспоминаю чудовищную сцену во время президентских дебатов в 2019 году, когда Зеленский заявил Порошенко: “Вы послали наших моряков на смерть для того, чтобы ввести военное положение”. Напомню, это было сказано после того, как Украина выиграла все международные суды и были приняты решения об обязательном возвращении моряков и кораблей, а западные державы готовили довольно серьезные санкции за инцидент в Керченском проливе, поскольку свобода мореходства имеет важнейшее значение для Запада. Зеленский сорвал все это, похоже, даже не поняв всех последствий своих слов.

К.К.: Не сказывается ли то, что Зеленский не препятствует деятельности людей, связанных, по утверждению Соединенных Штатов, с российской разведкой, на американской поддержке Украины?

А.П.: К счастью, нет. Даже в предельно расколотом политическом истеблишменте США на сегодня сложился консенсус в отношении Украины и, как следствие, в отношении России. Если вы помните, Дональд Трамп остановил военную помощь Украине после своего разговора с Зеленским, но уже через неделю под давлением Конгресса вынужден был возобновить ее. Трамп справедливо отмечает, что при нем военной помощи Украине было оказано больше, чем при Обаме, однако благоразумно умалчивает, что это было сделано не благодаря, а вопреки его политике. Именно так называемое Глубинное государство – Deep State – и реализует сейчас американскую внешнюю политику, в том числе в отношении Украины. Однако очевидно, что политика поддержки Украины и введения новых санкций против России будет еще более активно реализовываться после, как мне кажется, неизбежного прихода в Белый дом Джо Байдена.

К.К.: Тем более удивительно, что при такой поддержке украинское руководство порой совершает шаги, ставящие под угрозу отношения с США. К примеру, на днях Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила о заключении с китайской компанией Huawei меморандума “О государственно-частном партнерстве и взаимодействии в сфере кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций”. Huawei – это компания, к которой очень настороженно относятся в США. Возможно ли, что такие шаги могут быть подсказаны пророссийскими фигурами в окружении Зеленского?

А.П.: Наверняка. Я надеюсь, что украинское IT-сообщество сможет противостоять этому решению. В противном случае Украина на долгие годы станет технологическим заложником Китая и его сырьевого придатка России… Выбор 5G партнера – это цивилизационный выбор. В Украине существует прекрасное, высококвалифицированное IT-сообщество, и я надеюсь, что его лидеры найдут возможность объяснить это президенту. Зеленский небезнадежен, я еще раз повторю, он – не враг Украины, но его надо оберегать от окружающих его заклятых врагов украинской государственности.

Беседовала Ксения Кириллова, для PolitUA.