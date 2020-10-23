Именно из-за этого у МОЗ нет средств на борьбу с коронавирусом.

На сегодняшний день откат при строительстве дорог в Украине составляет около 40% от выделенных средств.

Об этом в эфире “5 канала” заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его мнению, именно это является главной причиной, по которой Минздраву не выделяют достаточно денег для борьбы с эпидемией коронавируса.

“Вы поверите в то, что министр здравоохранения с хорошим, в принципе, управленческим опытом сам не захотел использовать средства? Я в это не верю. Прошу прощения, когда у президента в стране есть две войны: одна на востоке с российской оккупацией, а вторая с COVID – он может, по крайней мере, по селектору узнавать, сколько средств и на что выделено на этой неделе”, – пояснил Луценко.

“Я уверен, что министру Степанову не дают использовать средства, потому что хотят забрать их на очередное строительство дорог, закатать в асфальт и получить очередной откат в 40%! Это единственное объяснение!” – подчеркнул он.

По слова Луценка, сам он не верит в то, что министр здравоохранения лично не желает обеспечивать медицинскую систему Украины ПЦР-тестами, снаряжением для медиков, или не хочет выплачивать премии врачам.

Как ранее сообщал PolitUA, за три года из Украины вывели свыше 20 миллиардов долларов.