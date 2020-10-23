“Слуги народа” оказались в центре нового скандала на Донбассе

Они раздобыли военную форму и делали селфи с армейской техникой.

Поездка народных депутатов Украины от “Слуги народа” на линию фронта на Донбассе стала причиной громкого скандала.

Многие из депутатов были одеты в военную форму с именными нашивками, а другие делали селфи на фоне военной техники. Подобные снимки вызвали крайне острую реакцию в соцсетях.

Политтехнолог Тарас Березовец выразил свое возмущение селфи на фоне техники. “Еще один 26-летний недоросль из “Слуги народа” думает, что поездка на фронт – это селфи-сессия”, – написал он.

Ветеран АТО и волонтер Маруся Зверобой напомнила, что за все время войны на Донбассе ни один из волонтеров не позволял себе носить военную форму.

“Потому что это смелость – пойти на службу в армию. А тут, сцикопехотная сотня уклонистов-нардепов… решила, что это карнавальный костюм. И собралась видосиков на передовой поснимать”, – возмутилась она.

По словам народного депутата от “Европейской солидарности” Ирины Фриз, ни она, ни ее коллеги во время поездок на Донбасс никогда не переодевались в военную форму.

“Потому что имели уважение к нашим защитникам и знали нормы действующего законодательства”, – подчеркнула она. При этом нардеп отдельно отметила, что подобные действия – это нарушение статьи о незаконном ношении военной формы со знаками различия военнослужащих.

В свою очередь волонтер Екатерина Бережная заинтересовалась, каким образом подготовку такой формы для народных депутатов сумеют провести по официальным бумагам.

“Так себе экспромт, что патчи успели отшить. 120 комплектов зимней формы. Интересно, как это проведут по бумагам, потому что это нецелевое использование ресурсов МО. Но и это не главное. Нах**н это г**но в окопах?” – отметила она.

Так себе экспромт, что патчи успели отшить. 120 комплектов зимней формы нах. Интересно как это проведут по бумагам, бо это нецелевое использование ресурсов МО.

Но и это не главное. Нахрен это гавно в окопах? Опубликовано Катрусей Бережной Среда, 21 октября 2020 г.

А известный блогер Елена Яхно просто сравнила подобное поведение политиков с “мерзостью”, “скотством” и “гнусностью”.

“Есть мерзость, гнусность и скотство, а есть политический туризм в ООС. Надеть камуфляж, сделать селфи и поесть борща”, – возмутилась она.

Есть мерзость

Есть гнусность

Есть скотство А есть политический туризм в ООС. Надеть камуфляж, сделать селфи и съесть борща. Опубликовано Алёной Яхно Среда, 21 октября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, депутаты от “Слуги народа” отправились на Донбасс в рабочую поездку.