В МВД просят не трогать волонтеров, которые будут проводить “опрос Зеленского”

Министерство внутренних дел призвало украинцев не осуществлять физическое воздействие или насильственные действия в отношении волонтеров, которые будут проводить всеукраинский “опрос Зеленского” 25 октября.

Об этом на брифинге в Киеве заявил советник министра внутренних дел Шкиряк. Это стало ответом на массовые призывы в социальных сетях препятствовать проведению опроса: переворачивать столики, разбрасывать и рвать документы и т.д.

“Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Но нельзя путать грешное с праведным… Высказывайте свою позицию в СМИ, обращайтесь в суд. Мы предостерегаем от любых методов физического воздействия, от любого насилия и любых провокаций по отношению к этим людям. В таких условиях сотрудники Нацполиции будут реагировать соответственно и будут пресекать правонарушения законными методами”, – пояснил Шкиряк.

Советник отдельно отметил, что вопрос оснований для проведения опроса не является сферой ответственности правоохранителей. Для обжалования существуют правовые конституционные механизмы. Но вместе с тем правоохранители будут следить за порядком.

#Наживо: Брифінг за участю начальника поліції Києва Андрей Крищенко та радника Міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк щодо готовності поліції до забезпечення правопорядку під час місцевих виборів 2020 Опубликовано МВС України Четверг, 22 октября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, “опрос Зеленского” профинансирует политическая партия “Слуга народа”.