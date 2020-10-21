Привлекли даже авиацию: МВД перешло на усиленный режим работы перед выборами

В преддверии местных выборов Министерство внутренних дел Украины перешло на усиленный режим работы. В частности, для обеспечения безопасности по стране будет привлекаться даже авиация.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД. По их информации, усиленный режим работы продлится с 21 октября по 1 ноября.

Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой уточнил, что система управления центральных и региональных управлений Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы развернута в полном объеме. Уже сейчас 2729 полицейских взяли под охрану 1340 территориальных избирательных комиссий.

“Также до 23 октября авиация МВД должна быть передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства. Кроме того, осуществить командировки подразделений учебных заведений, Нацполиции и Нацгвардии к местам несения службы, провести подробный инструктаж. Весь личный состав должен быть обеспечен всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты”, – заверил Яровой.

Как ранее сообщал PolitUA, большинство украинцев уверены, что местные выборы сфальсифицируют.