В Офисе президента грядут серьезные кадровые перестановки. Они могут начаться после местных выборов.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил НВ. По их информации, уволены могут быть первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов и заместитель главы ОП Юлия Ковалив.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко может получить повышение до первого заместителя. А экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов может “вернуться в команду” президента Владимира Зеленского. На какую именно должность хотят вернут Милованова, пока неизвестно.

Как ранее сообщал PolitUA, обращение Зеленского к Верховной Раде буквально утонуло в критике.