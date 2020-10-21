Депутаты собираются узнать о том, что реально происходит на фронте.

Сто двадцать народных депутатов от партии “Слуга народа” отправились с рабочей поездкой на Донбасс. Там они пробудут два дня.

Как рассказала заместитель главы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук в комментарии для “Укринформа”, по прибытии нардепы разделятся на группы по 10-12 человек, и дальше отправятся с конкретными бригадами на места их дислокации, где собираются ночевать.

“Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Думаю, что охватим и Донецкую, и Луганскую области”, – пояснила Кравчук.

По ее словам, полным составом фракция на Донбасс не отправилась, так как это – сугубо добровольная поездка. Часть депутатов не смогли выехать на Донбасс по состоянию здоровья, часть – из-за того что заняты на выборах.

Во время поездки политики собираются пообщаться с военнослужащими и гражданскими в населенных пунктах, у которых дислоцируются бригады. Результаты работы, проведенной вблизи фронта, “слуги” обсудят на заседании фракции после возвращения в Киев.

Как ранее сообщал PolitUA, “Слуга народа” ожидает открытия казино в Украине через год.