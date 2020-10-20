Результатам опроса, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский, не доверяют 41% украинцев. Доверие к проекту президента выразили 43% населения.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Киевского международного института социологии. Следует отметить, что наибольший уровень доверия к опросу Зеленского среди избирателей партии “Слуга народа” – это 87% респондентов.

А вот не собираются доверять результатам опроса 72% опрошенных среди избирателей “Европейской солидарности” и 58% – “Оппозиционной платформы – За жизнь”. Разделились мнения избирателей “Батьківщини”: 42% готовы поверить результатам опроса, а 39% выступают против.

Кроме того, согласно социсследованию, 55% украинцев собираются участвовать в опросе Зеленского, а 36% – не будут. При этом свыше 85% из тех украинцев, которые намерены принять участие в опросе – это избиратели “Слуги народа”.

Ранее PolitUA публиковал все подробности проведения “опроса Зеленского”.