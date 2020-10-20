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Большинство украинцев считают, что местные выборы сфальсифицируют

Об этом говорит исследование группы “Рейтинг”

Почти половина украинцев считает, что на местных выборах 25 октября будут незначительные фальсификации. Еще 28% респондентов уверены, что нарушения будут крупномасштабными.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”. По их данным, всего 16% респондентов считают, что фальсификаций не будет.

Социологи отмечают, что количество тех, кто ожидает значительных фальсификаций, выросло именно за последний месяц.

Кроме того, в то, что после выборов ситуация в их населенном пункте улучшится считает 34% опрошенных считают, что. 52% полагают, что ничего не изменится и лишь 6% считают, что она ухудшится.

Большинство украинцев опасаются фальсификаций на местных выборах

Большинство украинцев опасаются фальсификаций на местных выборах

Справка: Опрос проводился Социологической группой “Рейтинг” в период с 16 по 19 октября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%

Как ранее сообщал PоlitUA, МВД запустило чат-бот для контроля нарушений на выборах.

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