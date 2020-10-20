20 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным обращением к парламенту. Его ключевые заявления уже стали предметом споров и подверглись острой критике.

Выступление Зеленского: главные заявления

Местные выборы

Это очень важные выборы — не для политических партий, а для вас. Для развития и благосостояния ваших городов, сел, общин.

“Опрос Зеленского”

В этот день я задам вам 5 вопросов. И буду ждать ваших ответов. Ну, а сегодня я задам важные, откровенные вопросы самому себе. И сразу на них отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы ли я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли все нам с вами? Да!

“Большое строительство”

В этом году — это 4000 километров дорог государственного значения и 2000 местного значения. 100 школ, 100 садов, 100 спортивных объектов. 210 приемных отделений с новейшим медицинским оборудованием… Большое строительство не закончится после местных выборов, а станет еще более масштабным.

Медицинская реформа

Тема медицинской реформы вызывает оживленные споры. Давайте признаем правду: эта реформа имеет как неоспоримые преимущества, так и откровенно слабые места. Наша задача — сохранить положительные моменты и исправить ошибки. Реформой должны быть довольны и пациенты, и медики всех уровней. Согласно плану Минздрава, в 2021 году минимальная заработная плата врача должна быть 20−25 тысяч гривен, медсестры 15 тысяч гривен, младшего медицинского персонала — до 10−12 тысяч гривен.

Поддержка Украины в мире

Мы сохранили двухпалатную поддержку США. Украина и Великобритания официально стали стратегическими партнерами. На беспрецедентный уровень вышли отношения Украины и Турции. Надежным партнером, без преувеличения — международным побратимом для нас остается Канада. Мы фактически заново строим конструктивный диалог и добрососедские отношения с Венгрией, Румынией, Польшей. Вместе с Польшей и Литвой мы основали Люблинский треугольник. На международном уровне исчезла фраза «Мир устал от Украины». Мы придали имиджу нашего государства новый смысл. На Украину начали смотреть по-новому.

Коррупция в Украине

Люди говорят: весна пришла. Где посадки? Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями шести правоохранительных органов. Созданы все условия. Мы вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение. Есть возможность конфискации незаконных активов. Полная оперативная независимость НАБУ И САП, которой не было с 2015 года. Запустили работу Высшего антикоррупционного

Государство в смартфоне

Уже 26 миллионов украинцев могут пользоваться приложением “Дія” и цифровым удостоверением водителя, свидетельством о регистрации транспортного средства, паспортом прямо в смартфоне. Мы стали первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт. Наша цель на ближайшие годы — 100% государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность голосовать в интернете.

Вооруженные Силы Украины

Были фейковые повестки в военкомат, страшилки, что Зеленский развалит армию. Но в 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривню. Не разгоняйте “зраду”, что в 21-м году мы сократим средства на армию. Я не позволю этого сделать. Как минимум, эти средства останутся на уровне этого года. Можно лгать о нашей непатриотичной позиции, но впервые с 2014-го года добровольцы получили статус участников боевых действий. Иностранцы, которые защищали Украину, получают гражданство. А Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Мы продолжаем воплощение стандартов НАТО и совместимости наших войск с войсками Альянса.

Амнистия в ОРДЛО

Страшное слово “амнистия” — не о всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. Им нужен четкий сигнал: не стоит бояться, достойное будущее — только с Украиной.

Донбасс и Крым

Мы не забываем, что и в Крыму, и в оккупированном Донбассе живут наши граждане. И мы должны заботиться о них и бороться за них. Мы боремся за молодежь на этих территориях. С этого года дети из Крыма и ОРДЛО могут поступать во все высшие учебные заведения Украины и учиться там бесплатно. Мы хотим, чтобы люди там знали правду об Украине от Украины, а не от Киселева. Мы запустили канал “Дом”, вещающий на Крым и Донбасс.

Коронавирус в Украине