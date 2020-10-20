Главу государства обвиняют в присвоении достижений предыдущей власти.
20 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным обращением к парламенту. Его ключевые заявления уже стали предметом споров и подверглись острой критике.
Выступление Зеленского: главные заявления
Местные выборы
Это очень важные выборы — не для политических партий, а для вас. Для развития и благосостояния ваших городов, сел, общин.
“Опрос Зеленского”
В этот день я задам вам 5 вопросов. И буду ждать ваших ответов. Ну, а сегодня я задам важные, откровенные вопросы самому себе. И сразу на них отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы ли я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли все нам с вами? Да!
“Большое строительство”
В этом году — это 4000 километров дорог государственного значения и 2000 местного значения. 100 школ, 100 садов, 100 спортивных объектов. 210 приемных отделений с новейшим медицинским оборудованием… Большое строительство не закончится после местных выборов, а станет еще более масштабным.
Медицинская реформа
Тема медицинской реформы вызывает оживленные споры. Давайте признаем правду: эта реформа имеет как неоспоримые преимущества, так и откровенно слабые места. Наша задача — сохранить положительные моменты и исправить ошибки. Реформой должны быть довольны и пациенты, и медики всех уровней.
Согласно плану Минздрава, в 2021 году минимальная заработная плата врача должна быть 20−25 тысяч гривен, медсестры 15 тысяч гривен, младшего медицинского персонала — до 10−12 тысяч гривен.
Поддержка Украины в мире
Мы сохранили двухпалатную поддержку США. Украина и Великобритания официально стали стратегическими партнерами. На беспрецедентный уровень вышли отношения Украины и Турции. Надежным партнером, без преувеличения — международным побратимом для нас остается Канада.
Мы фактически заново строим конструктивный диалог и добрососедские отношения с Венгрией, Румынией, Польшей. Вместе с Польшей и Литвой мы основали Люблинский треугольник.
На международном уровне исчезла фраза «Мир устал от Украины». Мы придали имиджу нашего государства новый смысл. На Украину начали смотреть по-новому.
Коррупция в Украине
Люди говорят: весна пришла. Где посадки? Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями шести правоохранительных органов.
Созданы все условия. Мы вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение. Есть возможность конфискации незаконных активов. Полная оперативная независимость НАБУ И САП, которой не было с 2015 года. Запустили работу Высшего антикоррупционного
Государство в смартфоне
Уже 26 миллионов украинцев могут пользоваться приложением “Дія” и цифровым удостоверением водителя, свидетельством о регистрации транспортного средства, паспортом прямо в смартфоне. Мы стали первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт. Наша цель на ближайшие годы — 100% государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность голосовать в интернете.
Вооруженные Силы Украины
Были фейковые повестки в военкомат, страшилки, что Зеленский развалит армию. Но в 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривню. Не разгоняйте “зраду”, что в 21-м году мы сократим средства на армию. Я не позволю этого сделать. Как минимум, эти средства останутся на уровне этого года.
Можно лгать о нашей непатриотичной позиции, но впервые с 2014-го года добровольцы получили статус участников боевых действий. Иностранцы, которые защищали Украину, получают гражданство. А Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Мы продолжаем воплощение стандартов НАТО и совместимости наших войск с войсками Альянса.
Амнистия в ОРДЛО
Страшное слово “амнистия” — не о всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. Им нужен четкий сигнал: не стоит бояться, достойное будущее — только с Украиной.
Донбасс и Крым
Мы не забываем, что и в Крыму, и в оккупированном Донбассе живут наши граждане. И мы должны заботиться о них и бороться за них. Мы боремся за молодежь на этих территориях. С этого года дети из Крыма и ОРДЛО могут поступать во все высшие учебные заведения Украины и учиться там бесплатно. Мы хотим, чтобы люди там знали правду об Украине от Украины, а не от Киселева. Мы запустили канал “Дом”, вещающий на Крым и Донбасс.
Коронавирус в Украине
Мы выбирали между плохим и еще худшим сценариям. Удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших? Конечно, мы выбрали первый вариант.
Выступление Зеленского: критика
Обращение Владимира Зеленского сразу же раскритиковали. Обвинения звучали не только со стороны народных депутатов, но также от журналистов, общественных активистов и политических деятелей.
Так, народный депутат Украины от “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар обвинила Зеленского в “пиаре на святом”. По ее словам: “я увидела банального пиарщика и циника”.
“Который рассказывает, что имел отношение к двум революциям. Я к ним имела отношение, а не он! Где он тогда был? Он членом на рояле играл, когда мы стояли на всех Майданах страны”, – возмутилась депутат.
По мнению журналиста-международника Игоря Соловья, если не вникать в суть сказанного, то “так недолго стать и зелеботом”. Но если попытаться разобраться в речи Зеленского, всплывает ряд проблем:
- Зеленский присвоил чужие заслуги.
- Преувеличил собственные достижения.
- Постоянные посылы к “папередникам” (например, об отдыхе Порошенко на Мальдивах – при этом о своем Омане Зеленский умолчал; о лозунге армія-мова-віра и т.п; постоянные подколки депутатов-бывших министров) – лишнее подтверждение, что выборы для Зеленского не закончились. Так что это была типичная предвыборная речь.
В свою очередь украинский политик Борислав Береза уличил Зеленского в незнании географии: на севере Украина граничит с Беларусью. А вот Россия, к которой Зеленский апеллировал, находится на востоке.
Краткий анализ обращения Зеленского от telegram-канала “Зелені чоловічки” также указывает на целый ряд проблем выступления.
Зеленский продолжает хвастаться победами предыдущей власти, в частности восстановленной при Порошенке армией, ракетными программами и военным сотрудничеством с западными союзниками. Когда нет своих достижений – проще всего украсть их у политических оппонентов. Рассказывает, как круто он остановил эпидемию коронавируса. Правда, забывает упомянуть, что парламент выделил ему для этого 66 миллиардов гривен, а он больше половины закопал в дороги ради пиара перед выборами.
Журналист Валерий Калныш также считает, что Зеленский пиарится на наработках предыдущей власти, которые присвоил себе. При этом, добавляет журналист, обвинив авторов этих достижений в предательстве и саботаже.
Зеленский вдувает в уши людей, не знающих деталей принятия решений, громкие слова, задавливая их своим подозрительным напором и воодушевлением. Обманывая и манипулируя фактами, раздавая приказы там, где можно провалиться. Убеждая всех нас в том, что жизнь началась только с него и СН.
Как ранее сообщал PolitUA, Зеленского обвинили в том, что он не справляется с засильем коррупции в Украине.