Президент Украины Владимир Зеленский не справляется с засилием коррупции в государственных органах власти. Этим он подписывает себе политический приговор.

Такое мнение в программе “ГОРДОН” выразил глава политической партии “Сила и Честь”, кандидат в мэры Киева Игорь Смешко. По его словам, даже если сам Зеленский не участвует в коррупционных схемах, это не решает самой проблемы.

“Только после правления господина Зеленского можно однозначно сказать “да” на вопросы, что он не коррупционер. Я искренне хочу в это верить. Потому что я видел талантливого человека, я восхищался, когда он выступал на сцене. Но с точки зрения государственных интересов, нам от этого легче? Если он лично не возглавляет, но вокруг него все старые коррупционеры продолжают заниматься этим. Или команда, которую он привел, занимается этим”, – пояснил Смешко.

Он напомнил инцидент на предвыборных дебатах между Зеленским и Порошенко, когда Зеленский заявил пятому президенту Украины: “я ваш приговор”. Сейчас, считает Смешко, своим бездействием в отношении коррупции рождает следующего президента, который, глядя ему в глаза, повторит эту фразу.

“Что изменилось на сегодняшний день в стране? Коррупция уменьшилась? Кого-то посадили? Что делает сейчас нынешний президент, чтобы побороть коррупцию? Он что-то сделал? Кто-то сел за коррупцию? Схемы остались. Если президент Зеленский эту схему не поломал и не наказал за нее, она продолжает работать. Нам с вами легче от того, возглавляет он эту схему или нет?” – подвел итог политик.

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