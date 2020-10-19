В сети опубликовали ключевые детали касательно формата проведения всеукраинского опроса, который был анонсирован президентом Владимиром Зеленским. Напомним, что он пройдет в день выборов 25 октября.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание LB.ua. По их информации, возле каждого избирательного участка будет находиться волонтер, который и будет проводить опрос среди среди избирателей, выходящих с участка.

Журналисты уточнили, что опрос исключает какую бы то ни было агитацию и проводится исключительно среди желающих. Избиратель получит и заполнит анкету, которую опустит в коробку для опроса. Сама структура сети опроса будет включать областных координаторов, региональных координаторов и волонтеров опроса.

Детали опроса

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса в день выборов, на котором будут заданы “пять важных вопросов”.