Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская запланировала поездку в Киев на ближайшее время. Она состоится после местных выборов.

Об этом оппозиционерка заявила в интервью “Радіе Свабода”.

“Мы очень рады, что Украина заняла сильную позицию по отношению к Беларуси, особенно благодарны министру иностранных дел Дмитрию Кулебе. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет ваш список, возможно, подкрепленный введенными санкциями ЕС. Это явный знак поддержки белорусского народа в борьбе”, – сказала она.

Кроме того, Тихановская уточнила, какими видит отношения между двумя странами. Она заявила, что собирается строить партнерские, взаимовыгодные отношения с Украиной.

“Они близки нам исторически и культурно. На Западе меня часто спрашивают, понимают ли русские белорусский язык, когда вы начинаете говорить. Я отвечаю: “Нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы понимаем украинский, они понимают нас. Наши языки немного ближе”, – подвела итог политик.

Как ранее сообщал PolitUA, Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум.