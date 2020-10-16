Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подписала меморандум о сотрудничестве с украинским филиалом китайской компании “Хуавей”. Но та уже долгое время находится под санкциями Запада из-за работы на разведку КНР.

Об этом на своей странице в Facebook напомнил спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Он подчеркнул, что стороны договорились государственно-частном партнерстве и взаимодействии в сфере кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

“Теперь расшифровываю доступно. “Хуавей” – дочернее предприятие, работающее непосредственно на Министерство государственной безопасности КНР. Грубо говоря – это дочернее предприятие разведки КНР. И это доказанный спецслужбами и официальными источниками США факт. За что, эта “корпорация” и получила санкции”, – разъяснил Макарук.

“И мы отдаем им в вотчину нашу Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины… Я напомню о куче двусторонних соглашений между КНР и Россией в сфере обороны и обмена информацией. Вы там на всю голову?” – возмутился он.

Нужно отметить, что вскоре после огласки этой информации, новость о подписании меморандума с “Хуавей” была удалена с сайта Госспецсвязи.

Тепер розшифровую доступно. Хуавей – дочірнє підприємство, що працює безпосередньо на Міністерство державної безпеки… Опубликовано Михаилом Макаруком Четверг, 15 октября 2020 г.

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