Возможно этот опрос будет не последним.

Президент Украины Владимир Зеленский официально опубликовал все пять вопросов, которые будут заданы в рамках всеукраинского опроса. Отметим, что они соответствуют слитой ранее в сеть информации.

Вопросы выглядят следующим образом:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Кроме того, президент попросил украинцев поделиться темами, которые их интересуют, для следующих опросов. В качестве нескольких примеров Зеленский назвал легализацию оружия, “евробляхи” и двойное гражданство.

Не все из 5 вопросов нравятся? Окей. Находи это видео на официальных страницах и пиши в комментариях, о чем еще ты хотел бы высказаться как гражданин Украины. Легализация оружия? Двойное гражданство? Продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика и многое другое. Пиши, какие вопросы стоит включить в следующие опросы.

Как ранее сообщал PolitUA, в сеть слили черновик бюллетеня всеукраинского опроса.