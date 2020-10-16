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Всеукраинский опрос Зеленского: официальные вопросы и темы на будущее

Возможно этот опрос будет не последним.

Президент Украины Владимир Зеленский официально опубликовал все пять вопросов, которые будут заданы в рамках всеукраинского опроса. Отметим, что они соответствуют слитой ранее в сеть информации.

Вопросы выглядят следующим образом:

  1. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
  2. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?
  3. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
  4. Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
  5. Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Кроме того, президент попросил украинцев поделиться темами, которые их интересуют, для следующих опросов. В качестве нескольких примеров Зеленский назвал легализацию оружия, “евробляхи” и двойное гражданство.

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Не все из 5 вопросов нравятся? Окей. Находи это видео на официальных страницах и пиши в комментариях, о чем еще ты хотел бы высказаться как гражданин Украины. Легализация оружия? Двойное гражданство? Продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика и многое другое. Пиши, какие вопросы стоит включить в следующие опросы.

Как ранее сообщал PolitUA, в сеть слили черновик бюллетеня всеукраинского опроса.

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