Политика

Опрос Зеленского: в сеть слили все пять вопросов – фото

Среди них и легализация каннабиса.

В сети появился полный список вопросов, которые якобы будут заданы украинцам во время всенародного “опроса Зеленского” на местных выборах 25 октября.

Фото бюллетеня было опубликовано OBOZREVATEL. В издании утверждают, что получили его от своих читателей, а впервые эта информация якобы появилась в чате волонтера и активиста, ветерана АТО Маруси Зверобой.

Первые два вопроса совпадают с уже озвученными президентом Владимиром Зеленским. Следующие три выглядят следующим образом:

  • Поддерживают ли украинцы сокращение количества народных депутатов до 300;
  • Поддерживают ли украинцы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли в тяжелых больных;
  • Поддерживают ли украинцы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.
В сети показали полный список возможных вопросов из опроса Зеленского

Позднее в сети появилась информация, якобы источником этого фото является советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Как сообщил Telegram-канал “Очки баканова”, это было сделано для того, чтобы “посмотреть реакцию СМИ и откорректировать”.

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский официально озвучил уже два вопроса из пяти, которые зададут на всеукраинском опросе.

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