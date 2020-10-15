Свободная экономическая зона на Донбассе и пожизненное за коррупцию: первые вопросы “опроса Зеленского”

Президент уже озвучил два вопроса из пяти.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил уже два вопроса из пяти, которые будут заданы на всеукраинском опросе 25 октября. И если первый вопрос был встречен украинцами достаточно спокойно, то второй стал причиной острых споров еще в августе.

Первый вопрос

Итак, вопрос номер 1: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Заданный вопрос не вызвал почти никакой реакции у украинцев. Куда больше всех занимала проблема законности опроса как такового.

Второй вопрос Зеленского

Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Справка: Свободная экономическая зона (СЭЗ) – это часть территории страны, выделенная из общей таможенной границы государства. Ее главные характеристики:

полная свобода в режиме хозяйственных вопросов;

особый режим управления;

льготные условия деятельности, налоговые льготы для местных предпринимателей и иностранных фирм.

Пресс-служба Офиса президента выступила с заявлением касательно второго вопроса. В ОПУ считают, что при условии поддержки инициативы украинцами, создание СЭЗ на свободной части Донбасса существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. Речь, разумеется, идет только о подконтрольной части Донбасса.

“Это крайне важный вопрос, который сможет обеспечить стране возможность укоренения действительно эффективной реинтеграционной модели. Речь о концепции региональной экономики, которая “сшивает” регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру”, – пояснили в Офисе президента.

Идею свободной экономической зоны уже поддержал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук. В СЭЗ он видит путь к прекращению войны.

Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала “Украина 24”. По его словам, пилотный проект свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях был разработан еще в 1993 году.

Напомним, что Леонид Кравчук уже выступал с идеей о создании свободной экономической зоны еще 3 августа 2020 года. Тогда он попал под шквал критики, ведь пока на востоке Украины остаются российские войска, а часть границы с РФ остается оккупированной, есть риск превращения зоны свободной торговли в “черную дыру”.

“Это создание “черной дыры”, через которую будет осуществляться вся или почти вся торговля с Россией. Это приведет к разрушению украинской экономики, росту коррупции и организованной преступности. Что-то вроде Приднестровья, только в десятки раз больше и на границе”, – заявил тогда экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский оказался в центре громкого скандала после рабочей поездки на Донбасс.