Воинам обед не положен: Зеленский угодил в громкий скандал на Донбассе

Это произошло во время рабочей поездки президента.

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре очередного скандала после рабочей поездки в Донецкую область 14 октября. Причиной стал обед президента и руководителя ОПУ Андрея Ермака с военными.

Суть скандала

Соответствующие фото были опубликованы пресс-службой Офиса президента. На снимке видно, что обед был подан только Ермаку и Зеленскому. Президент и глава его офиса едят из глубоких одноразовых тарелок. Также на мелких тарелках лежит хлеб, овощи, мясная нарезка.

Фотография мгновенно разлетелась по сети, вызвав волну критики и недоумения у многих украинцев.

Оправдания Офиса Президента

Через некоторое время пресс-служба президента опубликовала еще одно фото со злополучного обеда Зеленского с военными. На нем можно увидеть, как тарелки появились и у некоторых военнослужащих.

Украинцы, тем не менее, отметили весьма неприятный факт – главнокомандующий начал принимать пищу, не дождавшись, когда еду принесут остальным участникам обеда.

Реакция Андрея Ермака

Глава Офиса президента Украины ответил на обвинения на своей странице в Facebook. Он назвал ситуацию абсурдом и самым странным фейком 2020 года.

Ну це вже абсурд, хлопці! Ви розігнали найдивніший фейк в цьому році. Рік ще не закінчився, але вже можна підбивати… Опубликовано Андрій Єрмаком Среда, 14 октября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, Зеленский почтил память воинов, погибших за независимость Украины.