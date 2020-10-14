Никаких дополнительных финансовых средств для того, чтобы провести в день местных выборов анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос, не предусмотрено.

Как сообщил “Интерфакс-Украина“, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“По состоянию на сегодня, насколько я помню… дополнительных средств для проведения каких-то опросов, не предусмотрено… Законов не было принято, которые бы позволяли проводить это именно Центральной избирательной комиссии. Проводить их на избирательных участках, из своего прошлого я помню, также вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательного участка”, – пояснил Разумков.

Он также уточнил, что как государственный бюджет Украины, так и принятые изменения к нему также не предусматривают средств на проведение опроса. По состоянию на сегодня инициатив, которые бы были зарегистрированы в качестве необходимых изменений к главному бюджету в парламенте нет.

“Поэтому я думаю, что это будут какие-то другие пути решения вопросов для его финансирования. Какие? К сожалению, я ответить не могу”, – подытожил политик.

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский устроит всеукраинский опрос в день голосования на местных выборах.