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Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН

Об это заявил министр иностранных дел Кулеба.

Украина была переизбрана в Совет по правам человека ООН. Новый срок пребывания страны в собрании назначен на 2021-2023 годы.

Об этом на своей странице в twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он напомнил, что Украина является страной, которая поддерживала создание Совета.

“Украина будет в дальнейшем отстаивать предотвращения нарушений этих прав для устойчивого международного мира и безопасности”, – заверил министр.

Кулеба также отметил, что в Совет смогла попасть и Россия, которая является известным нарушителем прав человека. По его словам, РФ выбрали из-за нехватки конкуренции в Восточноевропейской группе. Министр подчеркнул, что Украина не позволит РФ злоупотреблять местом в Совете, для того чтобы покрывать нарушения прав человека.

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Справка: Совет по правам человека Организации Объединенных Наций – Международный правозащитный орган в системе ООН, который осуществляет общее исследования, готовит рекомендации и проекты международных документов в области прав человека, заслушивает доклады специально созданных им вспомогательных органов.

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский заявил о необходимости радикально реформировать ООН.

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