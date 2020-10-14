Украина была переизбрана в Совет по правам человека ООН. Новый срок пребывания страны в собрании назначен на 2021-2023 годы.

Об этом на своей странице в twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он напомнил, что Украина является страной, которая поддерживала создание Совета.

“Украина будет в дальнейшем отстаивать предотвращения нарушений этих прав для устойчивого международного мира и безопасности”, – заверил министр.

Кулеба также отметил, что в Совет смогла попасть и Россия, которая является известным нарушителем прав человека. По его словам, РФ выбрали из-за нехватки конкуренции в Восточноевропейской группе. Министр подчеркнул, что Украина не позволит РФ злоупотреблять местом в Совете, для того чтобы покрывать нарушения прав человека.

Справка: Совет по правам человека Организации Объединенных Наций – Международный правозащитный орган в системе ООН, который осуществляет общее исследования, готовит рекомендации и проекты международных документов в области прав человека, заслушивает доклады специально созданных им вспомогательных органов.

Україну переобрано до Ради з прав людини ООН на 2021-2023 роки. Як країна, яка підтримувала створення Ради для забезпечення універсального дотримання прав людини, Україна буде надалі відстоювати запобігання порушенням цих прав задля сталого міжнародного миру та безпеки 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13, 2020

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский заявил о необходимости радикально реформировать ООН.