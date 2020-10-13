Заседание профильного комитета состоится в конце октября.
Уже в ноябре 2020 года Верховная Рада может принять закон о всеукраинском референдуме. Голосование будет проходить во втором чтении.
Об этом со ссылкой первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука сообщает РБК.
“19-20 октября должен пройти завершающий комитет, после того законопроект будет готов, чтобы вноситься в зал ВР… Я думаю, что наиболее реалистично рассмотрение этого вопроса и принятие законопроекта в целом где-то ориентировочно уже в ноябре месяце”, – пояснил Стефанчук
Нужно отметить, что еще 16 сентября комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендовал парламенту принять закон о референдуме во втором чтении. Члены комитета поддержали соответствующий законопроект №3612 большинством голосов.
Как ранее сообщал PolitUA, Верховная Рада приняла решение о создании Бюро экономической безопасности.