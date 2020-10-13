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Рада может принять закон о референдуме уже в ноябре

Заседание профильного комитета состоится в конце октября.

Уже в ноябре 2020 года Верховная Рада может принять закон о всеукраинском референдуме. Голосование будет проходить во втором чтении.

Об этом со ссылкой первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука сообщает РБК.

“19-20 октября должен пройти завершающий комитет, после того законопроект будет готов, чтобы вноситься в зал ВР… Я думаю, что наиболее реалистично рассмотрение этого вопроса и принятие законопроекта в целом где-то ориентировочно уже в ноябре месяце”, – пояснил Стефанчук

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Нужно отметить, что еще 16 сентября комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендовал парламенту принять закон о референдуме во втором чтении. Члены комитета поддержали соответствующий законопроект №3612 большинством голосов.

Как ранее сообщал PolitUA, Верховная Рада приняла решение о создании Бюро экономической безопасности.

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