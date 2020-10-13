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“Выборы-2020”: МВД Украины запустило чат-бот для контроля нарушений

Через него можно не только сообщить о нарушении, но и вызвать патруль полиции.

Министерство внутренних дел запустило чат-бот “Выборы-2020”. Он создан специально для защиты волеизъявления граждан и реагирования на факты нарушения избирательного процесса во время местных выборов 25 октября.

Об этом сообщила пресс-служба МВД. Правоохранители призвали сообщать о любых нарушениях избирательного процесса с помощью этого сервиса. Сам чат-бот доступен по ссылке.

Сервис позволит определять такие виды нарушения:

  • подкуп избирателей или комиссии;
  • финансирование агитации;
  • ведение агитации;
  • препятствование волеизъявлению.

Далее пользователь должен выбрать точное место, где произошло нарушение. Если свидетель нарушения находится прямо на месте преступления, он может добавить геолокацию. После этого нужно добавить фото или видео нарушения и комментарий к ним. Также можно оставить свой номер телефона для обратной связи.

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“Сообщение передается в Ситуационный центр Нацполиции, обрабатывается и регистрируется, после чего на место происшествия направляется патруль полиции”, – уточнили в МВД.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине перед выборами снова активизировались пророссийские силы.

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