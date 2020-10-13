Украинская политическая партия “Голос” ведет переговоры об объединении с семью право-центристскими политсилами.

Об этом в интервью для “Интерфакс-Украина” заявил кандидат в мэры Киева, заместитель председателя партии Сергей Притула. По его словам, встречи с представителями этих партий происходят на регулярной основе.

“Давайте я не буду спойлерить, но переговоры продолжаются сейчас с семью партиями на параллельных курсах. С кем они глубже, с кем пока поверхностные, но эти встречи происходят регулярно”, – уточнил политик.

Напомним, что ранее Притула уже заявлял, что от партии “Голос” в Киевсовет выдвигаются экс-представители правоцентристских партий: “ДемАльянс”, “Сила людей”, “Самопоміч” и общественной организации “Рішучі Громадяни”. Более того, по мнению политика, после того как объединение будет завершено, партия “Европейская солидарность” также получит предложение присоединиться к проекту “Голоса”.

“Да, конечно, когда мы завершим объединительные какие-то процессы, мы предложим Петру Алексеевичу и его политической силе вливаться в нас. Очень будет интересно, если он скажет “Нет” – будет глупая ситуация, ведь в таком случае он распылять голоса патриотов”, – подытожил зампред партии.

Напомним, ранее Виталий Портников заявлял, что “Европейская солидарность” является единственной “серьезной партией украинских патриотов” в стране. По его словам, “сейчас нет выбора – “Европейская солидарность” или капитуляция. И при этом абсолютно не важно, нравится вам Порошенко или нет. Важно – украинец вы или нет”.

Після загибелі Народного фронту єдиною серйозною партією українських патріотів стала “Європейська солідарність”. Інших… Опубликовано Виталием Портниковым Четверг, 6 августа 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, соцопросы показывают, что на выборах в мэры Киева Сергей Притула не войдет даже в тройку лидеров.