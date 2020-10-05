Азербайджан пишет новую геополитическую историю Кавказа вместе с Турцией, – дипломат

То, что происходит сейчас на Южном Кавказе в плане геополитики, имеет историческое значение. Военные операции, которые проводит Азербайджанская Армия для освобождения своих законных территорий от армянской оккупации, не ограничивается вопросом простого обеспечения безопасности. Так как происходящие на данный момент процессы имеют свои глубокие исторические корни и имеют серьёзный геополитический контекст.

Сегодня Азербайджан, фактически, пишет новую геополитическую историю региона вместе с Турцией. Можем определённо говорить, что на Южном Кавказе сформировалась новая стабилизирующая геополитическая сила Турция-Азербайджан. Это новое явление в новейшей истории Кавказа. Каковыми будут конкретные границы диапазона влияния этой силы покажет время. Но сегодня можно с уверенностью отметить: Южный Кавказ переходит к новому этапу формирования новой системы региональной безопасности, и этот процесс может привести к формированию отличительной картины региона.

Этот вопрос имеет военный, экономический, исторический и политический аспект и, в целом, охватывает проблему формирования надежной системы безопасности региона. Ясно, что для получения конкретных результатов, неизбежно не только формирование нового баланса геополитических сил, но и определения нового взгляда на геополитику региона. А это требует пересмотра своего места и роли «классических» основных акторов региона.

Однако, это трудный и сложный процесс, который сопровождается опасными тенденциями и рисками. В широком плане, именно в призме этого тезиса, более адекватно можно понять основную цель контрнаступательных операций Азербайджанской Армии в Нагорном Карабахе.

На поле боя армянская армия намного слабее азербайджанской. Процессы показывают, что армянская армия по существу – это армия времен Второй Мировой Войны. Со своими примитивными и неэффективными тактическими действиями она не может противостоять мощной и современной Азербайджанской армии. В течение нескольких дней Азербайджанская армия разгромила основные силы Армении, и каждый день освобождает территорию от безнравственных оккупантов.

Никол Пашинян с бледным лицом кокетничает о том, что «Азербайджан до сих пор не смог вычислить нашу стратегию». В действительности, их стратегия примитивная и полностью совпадает со стратегией слабой, трусливой террористической организацией. Конкретно, армянская политическая верхушка точно знает, что армия Армении не только намного слабее по отношению к Азербайджанской армии, но и как оккупанты не могут морально противостоят азербайджанскому солдату. Азербайджанский солдат воюет за освобождение родной земли, а армянин не видит смысла в том, чтобы умереть или попасть в плен на чужой земле.

В военном плане армянский народ обманули их покровители, в первую очередь, официальный Париж. Французы построили им инженерные сооружения и преподнесли их как «непереходимые окопы». Но азербайджанская армия в направлении Агдере (армяне называют его «Мардакерт») армия Азербайджана разгромила эти сооружения, и освободила населенный пункт «Мадагиз» (теперь называется Суговушан), который имеет стратегическое значение.

Поэтому, так называемая стратегия армянской политической и военной верхушки заключается в том, чтобы, по возможности, расширить зону боевых действий и попытаться представить освободительную войну Азербайджанской армии как интервенцию Азербайджана на Армению. На этой основе официальный Ереван хочет требовать от Москвы немедленного вмешательства в военные процессы с целью принуждения Азербайджана остановить военные действия в рамках своей международно признанной границы. Пока Москва не поддается таким провокациям. Но армянское правительство нагло продолжают свои подстрекательские действия в этом направлении.

И здесь становиться ясным военный аспект «стратегии» официального Еревана. Она заключается в совершении террористических вылазок армянских вооруженных сил в Азербайджанские населенные пункты. Эти пункты находятся далеко от зоны боевых действий. В результате погибают ни в чем невинные люди – женщины, дети, старики. Это случилось в Товузе, Бейлагане, Агджабеди, Нафталане, Гяндже, Абшероне, Хызы, Барде и может повториться в других далеких от зон боевых действий населенных пунктах Азербайджана. Вот такую подлую «стратегию» выбрало армянское руководство. Более того, армянское руководство нагло требует от европейских стран поддержку.

Манипулируя историческими событиями в ладе армянского эгоизма, ненависти ко всякому культурному своеобразию, Н.Пашинян пытается исказить суть происходящих событий и скрыть агрессивные планы. Он начал говорить о враждебности азербайджанцев (тюрков) к христианской религии. Даже предупреждает европейцев о том, что если не остановить тюрков, то они окажутся и в Вене. Странно, что весь этот бред поддерживается и некоторыми политическими кругами на Западе. Вот наглядный пример европейских двойных стандартов.

К слову, другого поведения от них не ожидаем. Потому, что такое поведение исторически в сущности армян и в содержании армянства, а именно преднамеренная фальсификация истории и событий.

Несмотря на военные авантюры Армении за пределами боевых зон, Азербайджанская армия освобождает одно за другим оккупированные населенные пункты. На фоне этого процесса и происходят важные геополитические события. В целом, супердержавы не так внимательно вникают в истеричные клики армянского руководства. Но ни они, ни международные организации, в первую очередь ООН и ЕС, особенно члены Минской Группы ОБСЕ (за исключением Турции) не действуют, не останавливают агрессора, не выражают свой протест к обстрелам мирных жителей Азербайджана за пределами зоны боевых действий. А это уже политический и моральный нонсенс! Это показывает, что Западное дипломатическое, политическое и моральное сознание потеряло свою традиционную гуманную сущность и находится в глубоком кризисе!

С другой стороны, в реальности такое отношение многократно увеличивает геополитический риск не только на Южном Кавказе, но и во всем мире. Учитывая напряжённую геополитическую динамику на Ближнем Востоке, Восточном Средиземноморье, Северной Африки, можно предположить, что если на Южном Кавказе сильные державы не будут вести себя в рамках международного права, не будут справедливо действовать и продолжать поддержку и опекунство агрессора, то глобальная система безопасности сильно пострадает.

Более того, не исключено, что вспыхнет широкомасштабная война с участием больших государств. В этом контексте, поведение официального Парижа вызывает большую озабоченность, который открыто, поддерживает агрессора. После всех заявлений со стороны Франции, она не имеет морального права продолжать свою деятельность как один сопредседателей Минской Группы ОБЕСЕ. Франция фактически перекрывает пути, ведущие к мирному регулированию Нагорно- Карабахского конфликта и это вредит не только ее демократическому имиджу, еще и подставляет ЕС в затруднительное положение.

Дело в том, что помимо других факторов, для Европы энергетическая безопасность играет очень важную роль на данном историческом этапе. Когда активность России с каждым днем увеличивается в сфере энергетики, Европа должна и обязана действовать очень тонко и самое главное справедливо и объективно.

Но, странно, наблюдается совсем другое: ЕС по отношению к Турции и Азербайджану ведет себя некорректно, поддерживает агрессоров, попирая основные положения международного права. Если так продолжится, то Азербайджан имеет полное право пересмотреть свою европейскую политику. Ведь, официальный Брюссель молчит, даже когда Армения бомбит основной энергетический коридор к Европе на Южном Кавказе, о чем тут можно говорить!

Поведение Ирана тоже вызывает возмущение. Официальный Тегеран всегда ратует о мусульманской солидарности, и не стесняясь называет Азербайджан «шиитской страной» (в действительности Азербайджан светская страна и здесь проживают люди разного вероисповедания, в том числе и шииты). Теперь Иран помогает Армении оружием. Этого Азербайджан никогда не забудет.

На фоне всего этого, Армения заводит еще одно опасное дело. Она привлекает террористов из Ближнего Востока на войну в Карабахе против Азербайджана. Уже имеется многочисленные факты, подтверждающие это. Вместе с тем, руководство Армении оговаривает Азербайджан, что на стороне Азербайджана воюют игиловцы. Тем самым официальный Ереван хочет представить операции по освобождению оккупированных территорий, как война между религиозными радикалами, и привлечь к себе внимание всего христианского мира. Конечно, все это жалкие попытки слабого, но агрессивного государства. Азербайджан имеет 10 миллионов населения, что практически, в 4 раза больше населения Армении, что сводит к минимуму потребность в привлечении наемников.

Но всем миролюбивым кругам надо быть начеку и решительно действовать против агрессии Армении. Азербайджан ведет справедливую борьбу за освобождение своих законных территорий от армянской оккупации. В геополитическом плане, Азербайджан вместе с Турцией, выступая как единая стабилизирующая сила, содействует формированию надежной и устойчивой системе региональной и глобальной безопасности. В этом его должны поддерживать, все кому дорого сотрудничество, мир, соразвитие, международное право и реальная демократия!

Азер Худиев, экс-Посол Азербайджана в Украине, специально для PolitUA