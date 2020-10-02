Смешко обещает вернуть Киеву справедливость и безопасность

– Считаете ли вы сегодня Киев — городом, развитие которого имеет решающее значение для будущего страны?

Все изменения, происходящие в Украине, начинаются со столицы. Киев сегодня — это фактически государство в государстве, поскольку имеет ресурсы и возможности, недоступные другим городам Украины. Киев имеет самую большую площадь — 83,6 тыс. га, наибольшее количество населения — 2,9 млн. человек (и это только официально), наибольший валовой региональный продукт — более 280 тыс. грн. на человека (это больше чем в Винницкой, Волынской, Житомирской и Хмельницкой областях вместе взятых). Столица притягивает к себе, как магнит, весь прилегающий регион. Ежедневно сюда на работу и учебу приезжает больше полумиллиона человек. В столице страны самый высокий уровень занятости работников, львиная доля общего бюджета государства расходуется на территории Киева. Это самый большой центр услуг, здесь зарегистрировано больше всего предприятий (264,7 тыс. субъектов хозяйствования), здесь принимаются все ключевые решения. В Украине нет другого города, равного Киеву по потенциалу и по возможностям. Поэтому хотим мы того или нет, но Киев — это флагман для Украины, на него смотрят как на пример. Но, к сожалению, подражать пока нечему, потому что у самого мощного города страны оказалась одна из самых бездарных местных властей.

– Можно ли сопоставить Киев с такими столицами как Париж, Берлин или Лондон? В чем сходство, а в чем разница?

Сходство лишь в масштабах. Все эти города — огромные мегаполисы, которые продолжают развиваться и расширяться. В 2016 г. сформировался так называемый Большой Париж, который интегрировал саму столицу и пригородные зоны с населением 6,9 млн. человек. Лондонская агломерация административно образовалась еще в середине 60-х годов прошлого века. Большой Берлин поглотил семь окрестных городов и 59 сельских общин.

Аналогичные процессы происходят и в Киеве, но неупорядоченно и хаотично. Во-первых, в западноевропейских столицах местное самоуправление — децентрализовано: у них избираются главы районов и районные советы депутатов. Районы распоряжаются своими территориями и другими местными ресурсами, зелеными зонами, рекреационными объектами, жилым фондом и тому подобное. Городская власть не может не учитывать позицию районов. Последние самостоятельно формируют свои бюджеты и распоряжаются ими. При решении общих проблем в столицах европейских государств проводятся опросы жителей (референдумы). Сегодняшняя инертная киевская городская власть не способна возглавить и твердо реализовать курс на формирование системы столичной агломерации, где приоритетом будет комфорт людей. Чтобы полноценно функционировали медицинские учреждения, чтобы на въезде и в самом городе не образовывались колоссальные пробки из-за транспорта из пригородных зон, чтобы школы и детсады могли принять детей киевлян, а не отказывать им, чтобы инженерные коммуникации выдерживали нагрузки в связи с увеличением населения, чтобы существенно улучшилась экологическая ситуация в городе. Приоритеты вообще не определены. В результате вопросы решаются необъективно, а аргументами являются денежные суммы от определенных заинтересованных лиц.

К сожалению, действующая власть не способна на какую-либо стратегию и живет только сегодняшним днем, бессистемно реагирует на текущие проблемы. И ее совершенно не интересует мнение киевлян. А все вопросы развития города должны определяться путем проведения местных референдумов — одобрение генеральных планов города, его районов и микрорайонов; одобрение масштабных строительных проектов жилья, инфраструктуры, производства, окружающей среды и т.д.; приоритетных расходов местных бюджетов; доверия органам власти и руководителям местной власти и др. В Лондоне, например, сформирован четкий образ развития города до 2036 года, приоритетами определены экономический рост, конкурентоспособность, безопасность, благоустройство, экология и новые рабочие места. В европейских столицах тоже есть много проблем, но они решаются на системном уровне, проблемы заблаговременно прогнозируются, еще до их появления, а решение по борьбе с ними готовятся заранее, поэтому города успешно модернизируются. Киев до сих пор использует старый советский инфраструктурный ресурс, который уже фактически исчерпан. Это продолжает угрожать миллионам киевлян потенциальными техногенными катастрофами.

– Каково значение Киева для национальной безопасности?

Как крупнейший город, финансовый и управленческий центр, Киев — ключевое звено в системе национальной безопасности. Порядок в городе гарантирует стабильность всей страны. И, наоборот, хаос в Киеве — это угроза для всего государства. Если из-за бесхозяйственности действующей власти инфраструктура Киева будет подорвана, это спровоцирует эффект домино, который докатится до самых отдаленных уголков страны. Поэтому, пока не поздно, бездарную и коррумпированную столичную власть нужно менять.

– Как повлияет смена власти в Киеве на общеукраинские процессы и к каким последствиям это может привести?

Власть в Киеве нужно менять, потому что действующая не выполняет свои функции, фактически разбазаривает бюджетные средства, способствует уничтожению природных объектов и зеленых зон, не реагирует на критическое состояние окружающей среды, включая качество питьевой воды, подаваемой в дома. Вопрос заключается, прежде всего, в институциональном несовершенстве организации городского самоуправления, когда местные власти неподконтрольны ни общественности, ни правоохранительным органам. Причинами является, прежде всего, объединение функций Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации. В результате Кличко, как и его предшественники, отчитывается и выполняет указания Офиса Президента и игнорирует запросы и проблемы жителей города. В то же время он с легкостью может отказывать проверкам со стороны центральных органов власти, ссылаясь на статус Киевского городского главы и самоуправляемый статус города. С этого начинается безответственность городской власти, коррупционные сделки, работа городской команды на карман застройщиков, оторванность от проблем киевлян и тому подобное.

Надо также добавить, что в новой модели децентрализации и самоуправления функции Киевской городской государственной администрации, как и других областных государственных администраций, нужно будет свести к функциям префектуры — как это сделано в Париже, Лондоне и других западных столицах. По новому статусу КГГА не будет иметь права распоряжаться ресурсами киевского бюджета, определять направления развития Киева и размещение объектов на его территории, но выполнять надзор за целевым использованием бюджетных расходов города и его районов, а также за функционированием государственных объектов на его территории, осуществлять другие контролирующие действия.

Если в Киеве будет сильная и честная власть, то столица сможет инициировать ряд флагманских проектов, которые затем можно распространить на общенациональный уровень.

Во-первых, это модернизация изношенных инженерных коммуникаций — теплосетей, канализации, утилизации выбросов и отходов, водопровода. Сейчас они в критическом состоянии и любая последующая более или менее крупная авария может иметь тяжелые последствия — человеческие жертвы и лишение киевлян таких неотъемлемых городских благ, как тепло и вода. Кроме того, данное состояние бытового жизнеобеспечения негативно влияет на здоровье людей. Чтобы восстановить дееспособность инженерных сетей, Киеву необходимо решить проблему взаимодействия города с эксплуатирующими компаниями и застройщиками. Нужно сделать так, чтобы бизнес, который зарабатывает миллиарды гривен на киевлянах, делал свой вклад в развитие инфраструктуры города. Действующая власть сделать это не способна, потому что она напрямую связана с силами, монопольно распоряжающимися земельным фондом города и ключевыми городскими ресурсами.

Во-вторых, это — реновация жилья. Только так называемых “хрущевок” в столице насчитывается больше 3 тысяч. Больше всего в Соломенском и Шевченковском районах. Срок эксплуатации их иссяк, поэтому теперь власти надо немедленно строить новое современное жилье для жителей этих домов, а также активизировать ремонт и восстановление изношенного жилья в других районах города. Потому что каждая “хрущевка” и состояние сетей и изношенных элементов зданий — это потенциально опасный объект. Задача состоит в осуществлении постоянного мониторинга качества жилья и его повышении, модернизации систем доставки воды, тепла, газа, электроэнергии. Надо обеспечить свободный выбор жителями источников отопления и подогрева воды, нормализовать (обоснованно снизить) уровень тарифов за централизованные услуги, учитывая их необоснованное кратное повышение в течение последних 5 лет.

Реализовать проект реновации возможно, если городские власти наладят муниципально-частное партнерство между городом и добросовестными застройщиками. Причем реновация не должна сопровождаться ухудшением качества жилья людей, проживающих в “хрущевках”. Кроме того, город и районы должны заниматься построением коммунального экономжилья для молодежи и нуждающихся граждан, создать резервный коммунальный жилищный фонд на случай техногенных или природных аварий и катастроф, а также совместно с представителями социально-ответственного бизнеса и благотворительными фондами и организациями построить места для ночлега бездомных и нуждающихся во временной ночевке.

В-третьих, город должен реально, а не декларативно увеличивать количество зеленых зон. Здесь следует перенять опыт других столиц — Хельсинки, Канберры, Берлина, где городской ландшафт гармонично совмещен с зелеными массивами. Чтобы каждый человек имел доступ к паркам и скверам в пределах пешеходной доступности, а сам город был окружен большим “зеленым поясом” лесов. По нашим оценкам, город безотлагательно нуждается в высадке и обустройстве около 100 новых парков, десятках рекреационных зон и более чем 250 скверах по всей территории города в течение ближайших 2 лет.

Но чтобы не повторять известного персонажа Николая Гоголя, Манилова, надо не только разрабатывать масштабные местные планы, но и обеспечить концентрацию финансово-бюджетных средств на самоуправленческом уровне. В частности, Киев, как и другие города и населенные пункты, должен получить право самостоятельно формировать свой бюджет по нормативам отчислений от сумм общегосударственных налогов и оставить в прошлом бюджетные подачки сверху и коррупционные обратные обязательства перед правительственными чиновниками. Нормативы отчислений от общегосударственных налогов должны быть равными для определенных групп городов, например, столицы Украины и областных центров, а также других крупнейших городов страны. В Киеве такой механизм самофинансирования нужно ввести на уровне как города, так и отдельных районов, то есть — нормативы устанавливать и для города, и для районов без передергивания поступлений в бюджеты последних. Тогда будет достигнута стабильность условий формирования местных бюджетов, можно будет стимулировать экономическое развитие населенных пунктов и это сделает их надежными партнерами внутренних и иностранных инвесторов.

– Пошел ли на пользу Киеву как комфортному городу его столичный статус?

Столичный статус, безусловно, положительно повлиял на создание новых рабочих мест. Даже несмотря на кризис, в Киеве самый высокий уровень занятости населения (63,1%) и самый низкий уровень безработицы (5,8%). Здесь располагаются офисы крупнейших предприятий страны, здесь главные государственные учреждения, здесь соответствующая сфера услуг, и для всего этого нужны рабочие руки. Киев сегодня дает работу не только киевлянам, но и жителям Киевской области. Впрочем, столичный статус привел к ряду существенных деформаций.

Во-первых, это приток населения в столицу, который до сих пор не поддается точному учету. Это как увеличение численности постоянного населения, так и людей, которые только работают в Киеве, а вечером едут ночевать домой в города-спутники.

Во-вторых, рост населения города и массовая центростремительная и центробежная миграция людей вызывают настоящий транспортный коллапс. Только в 2019 году в городе зарегистрировано около 170 тыс. автомобилей. Это на 50% больше, чем в позапрошлом году. В часы пик заблокированными становятся станции и пересадки метро.

В-третьих, в Киеве проживает целая армия высокопоставленных чиновников, народных депутатов, топ-бизнесменов, которые создают спрос на люксовый, более качественный и дорогой сегмент товаров и услуг. Кроме того, работающие в городе получают среднюю зарплату, которая значительно выше, нежели в среднем по стране. Все эти обстоятельства способствуют более высокому уровню потребительских цен. Например, если в Киеве килограмм ржаного хлеба стоит 27,4 грн., то в Херсоне только 20,8, а в Чернигове — 19,6 грн.

– Каким образом можно было бы компенсировать киевлянам те неудобства, которые они испытывают из-за столичного статуса Киева?

Неудобства связаны с известными проблемами урбанизации, транспортных заторов, загрязнения воздуха, устарелости жилого фонда и т. Но это не проблемы столицы — это проблемы большого города. Городская власть должна рационально планировать размещение тех или иных объектов, предупреждать транспортные проблемы, инициировать реализацию нужных капитальных программ и проектов. Уже десятилетиями не осуществляются остро необходимые экологические и природоохранные программы (предоставление чистой питьевой воды, закрытие или технологическое обновление объектов, загрязняющих водоемы и атмосферу, утилизация и очистка отходов производства и т.п.).

Наконец, необходимо переходить к электронному управлению системами жизнеобеспечения, утилизации и коммуникаций. И нужно, чтобы люди требовали от власти выполнения возложенных на нее полномочий.

– Насколько эффективна действующая власть?

Действующая власть крайне неэффективна по трем базовым причинам. Во-первых, у мэра нет собственной команды, а есть случайные люди, большинство из которых — ставленники определенных бизнес-групп, преследующих собственные интересы. При таких условиях слаженная командная работа невозможна. Во-вторых, у действующей власти нет людей, которые мыслят стратегически. Их горизонт планирования ограничен ближайшей перспективой, и поэтому они неспособны шаг за шагом воплощать в жизнь долгосрочные проекты. Так, например, генеральный план города нужно рассматривать не как административную или географическую карту, а как подвижную модель комплексного развития города и его частей. В-третьих, в городской власти немало людей находятся ради наполнения собственных карманов. Недаром время от времени столичный “Олимп” потрясают коррупционные скандалы. Но это только верхушка айсберга. Мне достоверно известно о том, что ряд действующих высоких столичных чиновников наживаются на незаконном строительстве, коммунальном имуществе и земле. И рано или поздно всех их настигнет наказание.

– Какая власть сможет навести порядок в городе?

Киеву нужна сильная и честная власть. Это должны быть профессионалы, люди действия, которые привыкли отвечать за свои слова. Они будут равноудалены от олигархов, застройщиков, крупных бизнесменов и транснациональных корпораций. Эта команда сможет построить четкую вертикаль власти и механизмы самоуправления и ответственности в столице. Чтобы никто не смог саботировать приказы мэрии и каждый чиновник собственной должностью и даже собственной свободой отвечал за каждое свое решение. Столичной власти, как воздух, нужна жесткая дисциплина и ответственность, потому что нынешняя вседозволенность превращает ее в кучку корыстолюбивых муниципальных бюрократов, которые дорвались до кормушки. Партия “Сила и Честь” не только устранит их оттуда, но и уничтожит саму кормушку. Сделает так, чтобы городские ресурсы служили киевлянам, а не отдельным чиновникам.

– Что нужно сделать, чтобы разрушить спайку власти и крупного бизнеса в Киеве и можно ли это сделать вообще? Речь идет о застройщиках.

В Киевсовете и в его исполкоме не должно быть представителей бизнеса, а также аффилированных с ними лиц. Это четкая позиция партии “Сила и Честь”. Разорвать союз городских властей и олигархов национального и местного масштабов поможет продуманная кадровая политика. Когда биография каждого кандидата на любую должность в системе городского управления будет рассматриваться на предмет потенциальных связей с бизнес-группами. И, в случае выявления таких связей, продвижение такого кандидата по ступеням власти будет заблокировано. Наша задача — насытить власть Киева профессиональными и ответственными управленцами, которые будут работать только в интересах общества, что даст им соответствующий вотум доверия.

– Как заставить власть отвечать за свои поступки, в том числе отдельных чиновников за противоправные действия?

По моему мнению, следует усилить ответственность чиновников и депутатов местных советов перед законом. А также по завершению их каденции проводить аудит того учреждения, которое они возглавляли, или где были топ-управленцами. Выводы такого аудита должны быть публичными, чтобы коррупционеры не могли оправдываться, мол, на них оказывают политическое давление. А лиц, которые лоббируют в Киевсовете свои бизнес-интересы или интересы своих негласных покровителей, следует лишать мандатов. Причем доносить информацию об их коррупции до каждого избирателя, чтобы киевляне в будущем имели возможность выбирать действительно профессиональных людей, которые занимаются проблемами Киева, а не собственным обогащением.

– Является ли Киев сегодня безопасным городом? Что нужно сделать, чтобы он был таким?

Киев сегодня — это город, где опасность на каждом шагу: на улице, где преступность чувствует себя безнаказанно; дома, где неисправности в инженерных сетях или изношенность строительных конструкций могут привести к разрушению дома; в общественном или частном учреждении, где любой сумасшедший может взять вас в заложники, выдвигая нелепые требования. Правоохранительная система в Киеве работает крайне неудовлетворительно. Хуже всего то, что городскую власть это устраивает. Полиция сегодня ей не подчиняется, и это дает возможность снимать с себя ответственность. Но сильная и честная власть поступит иначе. Она инициирует перед центральной властью вопрос о создании муниципальной столичной полиции, подчиненной непосредственно Киевскому городскому главе. Причем эта полиция будет работать комплексно и главное внимание уделит не только расследованию, но и профилактике преступлений. Мы сделаем так, что каждый участковый — современный шериф — будет знать свою территорию, будет находить время на мониторинг криминогенной ситуации, сможет отследить потенциально опасных лиц и вовремя сообщить о них руководству. К тому же жители города должны иметь право выбирать не только мэра, но и руководителей правоохранительных и судебных органов власти.

На самом деле, при эффективной работе правоохранительных органов, около половины преступлений можно предотвратить, потому что потенциальные преступники часто демонстрируют неадекватное поведение. Но сейчас на это никто не обращает внимания. Мы это изменим и сделаем профилактику преступности одной из основ эффективной правоохранительной системы.

– Как упорядочить сферу строительства в столице, чтобы строительный бизнес развивался, но не в ущерб большинству киевлян?

Сегодня Киев — это город, который лидирует по объемам строительства в Украине. Как грибы после дождя растут новые жилые комплексы, офисные и торговые центры. Казалось бы, можно радоваться, что в эту отрасль мощно инвестируют. Однако в действительности строительные проекты часто напоминают пресловутые финансовые пирамиды под прикрытием чиновников мэрии. Строительство жилья в Киеве происходит за счет средств рядовых инвесторов, которые часто отдают на это последние свободные деньги. Причем делают это на свой страх и риск, потому что действующие законы ничего им не гарантируют. Поэтому строительные аферы у нас уже стали приметой времени.

Между тем городские власти делают все возможное, чтобы застройщики действовали в максимально неопределенном нормативном поле. Нет нового Генерального плана, детальных планов территорий, планов зонирования территорий. Нет типового нормативного инвестиционного договора с застройщиками. Новые жилые комплексы сдаются в эксплуатацию без соответствующей инфраструктуры: детских садов, школ, поликлиник, подъездных дорог и развязок. То есть создаются как новые урбанистические проблемы для жителей города, так и идеальная среда для коррупции, на которой чиновники “греют руки”. Партия “Сила и Честь” прекратит это тотальный беспредел. К тому же капитальное строительство не только хаотично, но и избыточно. Оно пытается изъять деньги у граждан и бизнеса, хотя платежеспособный спрос по известным причинам упал, и мы наблюдаем недострои, пустые дома, аферы застройщиков. Последние “забивают” земельные участки в центре города за собой, рассчитывая на то, что спрос на недвижимость снова поднимется. На самом деле это — закапывание денег в землю,и это нужно остановить.

Также, чтобы остановить хаос в капитальном строительстве, необходимо перейти к зональному принципу размещения объектов, выводу производственных и жилых новостроек за пределы “старого” города, локализовать офисный бизнес-центр за пределами центральной зоны. Планирование строительства должно стать нормативно регулируемым без индивидуальных коррупционных подходов. Такое нормативное регулирование касается плотности заселения территорий, обязательной социальной, рекреационной, спортивной инфраструктуры жилых микрорайонов и тому подобное. Все новые школы должны иметь плавательные бассейны. В каждом районе надо построить, как минимум, один стадион с футбольным полем и один большой открытый зимний каток со свободным входом для желающих.

Параллельно с проблемами строительства накапливаются проблемы в энергетическом комплексе города. Затратность, завышение тарифов, загрязнение окружающей среды — все эти проблемы требуют построения новых экологически чистых энергетических станций из возобновляемых источников энергии, сжигаемого мусора, бытовых отходов.

– Существует ли приемлемый вариант решения транспортной проблемы и поможет ли в этом строительство новых дорог и развязок?

Киеву нужна эффективная транспортная стратегия, которая будет увязана с Генпланом. Потому что сейчас строительство целых мини-городов внутри Киева существует отдельно от планирования и прокладки дорог. В результате сотни тысяч людей оказываются в транспортной блокаде в собственных микрорайонах. Транспортная стратегия должна опираться на две основы.

Первая — это расширение дорожной сети, повышение пропускной способности автодорог, развертывание полноценной сети коммунального электротранспорта, ремонт и строительство новых мостов (особенно через Днепр), обустройство удобных развязок, создание вокруг города сети специальных торгово обустроенных больших стоянок для грузовых и легковых автомобилей, запрет грузовым автомобилям въезжать в город в дневное время, другие методы упорядочения движения. Это все важно, но этого недостаточно. Потому что вторая основа эффективной стратегии — это непосредственное влияние на транспортные нужды киевлян. Размещение новых жилых массивов и мест работы жителей (предприятия, офисные центры, гипермаркеты) должны быть передвинуты на периферию, за пределы города, и соединены удобными транспортными сетями вроде метро.

– В чем причина отсутствия прогресса в расширении сети метро? Как эта сеть должна была бы развиваться?

Очевидно, для мэрии очень удобно на каждых выборах обещать киевлянам одно и то же. Сначала метро на Троещину, а теперь — метро на Виноградарь. Она, правда, скрывает, что все это 30 лет назад жителям города обещала еще советская власть. Так новые станции и новые линии метро превращаются в нечто вроде коммунизма, который можно активно строить, но результата невозможно дождаться. Между тем, постоянное расширение сети метрополитена — это насущная потребность Киева, который задыхается от наземного транспорта. В таких городах как Париж, Лондон и Берлин метро уже давно вышло за городские границы и интегрировалось в единую большую сеть железнодорожного транспорта столичного региона. Мы можем об этом только мечтать. Пока в столице Франции реализуют амбициозный проект Большого Парижского экспресса протяженностью 200 километров на 72 станции в регионе Иль-де-Франс, власти Киева кормят нас байками об открытии одной единственной станции метро. Киеву нужен принципиально новый взгляд на развитие метрополитена исходя из того, что де-факто уже существует киевская агломерация. Поэтому нужно не только вести линии на окраины Киева, но и создавать их продолжение в виде наземного метро в города-спутники и кольцевые линии, которые охватят город по периметру.

– Как приблизить столичную власть к людям, сделать так, чтобы она реагировала на требования общества?

Киеву нужно внедрить систему прямой демократии. Это должна быть система локальных референдумов по вопросам, которые волнуют людей отдельных микрорайонов: переименование улиц, создание парков и скверов, строительства на их территории. Столица может стать примером прямой демократии для всей страны. Тогда каждый киевлянин будет знать, что власть его слышит. Стена отчуждения между властью и обществом будет разрушена. Партия “Сила и Честь” поддержит курс на диджитализацию. Но мы хотим, чтобы она была настоящей, а не бутафорской. Поэтому будем предлагать внедрение современных технологий прямой демократии — возможность голосовать онлайн на локальных референдумах. Это привлечет к управлению как можно большее количество киевлян, они будут лучше контролировать власть, а власть не сможет игнорировать их мнение.

Источник – ДЕПО