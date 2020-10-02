Комарницкий-Тищенко-Ермак: коррупция в Киеве покрывается из ОПУ

Гео Лерос опубликовал записи разговоров Николая Тищенко и Дениса Комарницкого, исходя из которых Ермак якобы покрывает коррупционные действия в Киеве.

В четверг, 1 октября, народный депутат Украины Гео Лерос, как и обещал, опубликовал записи разговоров якобы заместителя фракции “Слуга народа” Николая Тищенко и бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, в которых фигурирует имя главы Офиса президента Андрея Ермака.

Исходя из разговоров, всплывает, что Ермак якобы покрывает коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве. Голоса, похожие на Тищенко и Комарницкого, обсуждают теневые схемы и публичную дискредитацию своих оппонентов.

Комарницкий, которого Лерос называет “главным коррупционером в Киеве”, говорил с Тищенко, который, напомним, приходится кумом Ермаку, по громкой связи. Разговор велся в бане.

“У Комарницкого провели обыски, связанные с коррупцией на Воскресенском мосту (вокруг его строительства – Ред.). Он связывается со своим партнером Тищенко, который “потушил” это дело с помощью Зеленского и Ермака”. За что “смотрящий” ему очень благодарен. Больше Комарницкого никто не трогает”, – прокомментировал Лерос.

“Коля, мы все заберем!”

Комарницкий говорит по телефону Тищенко, что он не боится уголовного преследования.

“Такого у меня не было. Чтобы какая-то собака, бл*ть, посмотрела в нашу сторону, бл*ть, а мы, бл*ть, по углам разбежались. Никогда. Просто никогда. Бл*ть, ну им с нами не повезло, братец… Они не тех кусают. Все, Коль. Все заберем. Вот ты посмотришь”, – обещает он.

По словам Комарницкого, “при нашей власти это все бл*ть украдено”.

Далее Комарницкий напоминает Тищенко о его бандитском прошлом. “Хорошо, что мы с тобой еще из того времени, да?.. Не, ну смотри, слава Богу, что наш с нами. Потому что я переживал, чтобы он не начал там, знаешь…” – отмечает он, вероятно имея в виду главу Офиса президента Андрея Ермака.

Комарницкий вспоминает про историю с вантами, которые пропали с Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

“Ну ты ему сказал, что ванты не нашли? Ахах… Напиши, скажи, что все нормально. Сп*здженные ванты с моста не нашли, бл*ть, хорошо спрятали. Ха-ха-ха…” – просит он передать Ермаку.

По слухам, в 90-х Тищенко был активным участником преступных группировок, благодаря помощи которых сколотил целое состояние.

Судя по ряду расследований, ресторатором Николай Тищенко стал не просто так. Стартовый капитал для своего бизнеса он заработал отнюдь не честным путем. Так, по информации издания “Открытая Украина”, ранее шоумен имел воровскую кличку “Коля Оболонский”.

По некоторым сведениям, в 1988 году он связался с преступной группировкой и, достигнув определенных успехов, с шумом из нее ушел. Сейчас, говорят источники, ресторатор распрощался с бандитским прошлым, однако якобы и дальше прибегает к незаконным методам ведения бизнеса.

“Хорошо, что дошло до Первого. Андрей подключился”

Другой телефонный разговор Комарницкий ведет с одним из народных депутатов о создании группы внутри фракции “Слуга народа”.

“Группу, которая поддерживает политику Первого человека, которая консолидирована… Ты не понял, там кипишь,.. этого дела, оно долетело туда до Первого, слава Богу… Андрей включился“, – рассказал он.

В очередном разговоре с Тищенко Комарницкий рассказал об обыске в своем доме и о реакции сына.

“Старший сын, ты что, себя так проявил. У меня в гостиной ходят, где-то что-то нюхают, он сидит у меня в кабинете, меня набирает… Этот документ, этот документ, оружие попрятал все по сейфам. Тоесть за дверью обыск, а он сидит – документы, что на всякий случай в шредер, что в сейф. Молодец”, – отметил он.

Кто такой Комарницкий

С 2008 по 2014 год – депутат Киевсовета VI созыва. Был сопредседателем фракции “Блока Леонида Черновецкого”, членом постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

В августе 2010 года он был избран председателем наблюдательного совета ПАО “Киевгорстрой”.

В декабре 2012 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Комарницкого к двум годам условно за избиение адвоката Гранцева. После смены власти в 2019 году Комарницкий стал новым “смотрящим” на киевском рынке недвижимости. По утверждению СМИ, глава Офиса президента Андрей Ермак через Комарницкого взял под свой контроль практически все крупные тендеры в Киеве и через своих людей занимается вымыванием средств из столичного бюджета.

В мае 2020 года Джокер обнародовал аудио, на котором якобы Комарницкий требует от замглавы КГГА Вячеслава Непопа лоббировать строительные проекты и угрожает уголовными делами.

Тогда Лерос требовал от ОП прокомментировать связи со “смотрящим” Комарницким и его влияние на власти Киева.

Также стоит отметить, что в списке партии “Перемога Пальчевського” на выборах в Киевсовет есть Александр Сергеевич Комарницкий – скорее всего, брат Дениса Комарницкого.