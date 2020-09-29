Назад в будущее: реформа управления госкомпаниями полностью уничтожена

Поднятые Андерсом Аслундом вопросы очень актуальны, на них нужно немедленно реагировать. Сворачивание корпоративного управления в госкомпаниях грозит миллиардными потерями и остановкой международной поддержки. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал экс-секретарь СНБО и бывший министр финансов Александр Данилюк.

«Лично я поддерживаю дружеские отношения с Андерсом с 2005 года. Он четко и понятно объяснил свою позицию, которую я полностью разделяю. Основная причина – государство не создает условий для привлечения профессионалов в наблюдательные советы», – отметил он.

Данилюк напомнил, что критика корпоративного управления в государственных компаниях как элемент «внешнего управления» Украиной – один из навязываемых пророссийскими СМИ нарративов. Однако во всем мире корпоративное управление обеспечивает конкурентоспособность государственных компаний.

«Государственные компании – это также бизнес, и они должны управляться максимально эффективно. Они конкурируют как в Украине, так и на внешних рынках с частными и иностранными государственными компаниями. И для того, чтобы быть успешными, ими должен руководить сильный и профессиональный менеджмент», – отмечает Данилюк.

А менеджмент стоит денег. И за этих людей идет огромная конкуренция. Поэтому прежде всего Украина заинтересована, чтобы государственными предприятиями руководили лучшие специалисты, которых мы только можем себе позволить. Если они есть в Украине – хорошо. Если нет – привлекаем из-за рубежа. И за это нужно платить», – уверен экс-министр.

Он приводит пример «Укрзализныци», обороты которой 90 млрд гривен.

«Много лет УЗ была символом коррупции. Если наивно предположить, что крадется 1% от доходов (хотя масштабы значительно выше) – это сумма потерь будет около миллиарда гривен, а это более чем десять раз выше фонда оплаты труда наблюдательного совета компании», – подчеркнул Данилюк.

«Поэтому для наших налогоплательщиков профессиональный наблюдательный совет обходится в разы дешевле, чем дешевый и ручной», – добавил он.

Он рассказал, что для иностранных профессионалов сохранение репутации – предохранитель от коррупции, поэтому требовать от них декларирования доходов равно лишиться их услуг.

В то же время, им необходима страховка для покрытия расходов на инициированные против них судебные процессы, ведь «государству как владельцу необходимо, чтобы наблюдательный совет принимал решение руководствуясь тем, что лучшее для развития компании», а это гарантированно приведет к недовольству.

«Если члены совета не будут принимать решения из-за юридической ответственности – то компания не будет развиваться. Когда я как министр финансов создавал наблюдательный совет в «ПриватБанке» после национализации много желающих присоединиться не было. Было понятно, что предыдущие владельцы будут преследовать менеджмент и членов наблюдательного совета за их решение», – пишет Данилюк.

«Для снижения рисков в развитых странах члены совета получают страховку, которая покрывает их расходы на судебные процессы, инициированные против них. Представьте, как это актуально для Украины! Я потратил много времени, чтобы найти страховую компанию, которая согласилась предоставить такую ​​страховку «ПриватБанку», – уточняет он.

Он также назвал последствия свертывания корпоративного управления в госкомпаниях:

▪ профессионалы уйдут из набсоветов, а их место займут «люди без соответствующей высокой репутации»;

▪ качество управления упадет – это прямые потери для налогоплательщиков;

▪ усилится политическое влияние, это в частности будет способствовать коррупции – это также прямые потери для налогоплательщиков;

▪ Коломойский интегрирует «правильных» членов в наблюдательный совет «ПриватБанка», который изменит менеджмент и отзовет судебные иски против предыдущих владельцев о нанесении ущерба банку и государству – это миллиардные потери для налогоплательщиков, окончательное разрушение репутации Украины за рубежом, остановка международной поддержки;

▪ привлечение новых профессиональных членов будет крайне затруднено из-за негативного опыта предыдущих.

Два дні назад Андерс Аслунд, відомий економіст та спеціаліст по Україні, подав у відставку з позиції члена наглядової… Geplaatst door Alex Danylyuk op Dinsdag 29 september 2020

Данилюк также признал, что и в данный момент реформа не всегда работает: представители властей протягивали под видом иностранцев в набсоветы «очень сомнительных людей», а «назначение некоторых украинских «специалистов» часто является способом платы за лояльность и/или механизмом воздействия».

«Это, конечно, неприятно, но все это – болезни роста, – уверен Данилюк. – Реформа теряет смысл, если государство не будет привлекать в наблюдательные советы людей с профильными знаниями и безупречной репутацией», – отмечает Данилюк.

«Именно такие люди нужны, именно за таких оправдано платить деньги налогоплательщиков, и именно за таких необходимо конкурировать, предлагая им лучшие условия работы», – подытожил он.