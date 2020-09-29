Новая война как путь урегулирования карабахской проблемы

И Азербайджан и Армения должны урегулировать проблемы Нагорного Карабаха. Историк Зубов считает, что такое урегулирование в принципе возможно.

Военные действия начались на рассвете. Пока в них много неясного. Но обе стороны уже сообщают о жертвах среди мирного населения и военнослужащих, пишет на своей странице в Facebook российский историк Андрей Зубов.

«Все говорит о том, что это – не случайное обострение положения на границе, а спланированная военная акция. И, безусловно, спланирована она Баку, а не Ереваном», – пишет историк.

Армению сейчас вполне устраивает status quo с оккупацией 1/5 территории Азербайджана. Азербайджан такое положение не устраивает. И здесь народ и власть Азербайджана едины.

«Застарелый территориальный конфликт безусловно нуждается в урегулировании и такое урегулирование возможно в принципе», – отмечает Зубов.

Но оно требует доброй воли, согласия обеих сторон на существенные уступки. Сейчас, к сожалению, обе стороны на такое урегулирование не готовы.

«И, главное, не готовы народы. Ни армянский, ни азербайджанский. И эта неготовость вновь и вновь будет вести к гибели людей, пока стороны не пойдут на компромисс», – подчеркивает Зубов.

Но нынешний конфликт имеет и краткосрочные причины.

«Пока нельзя сказать точно, какой расчет за ним – или союз Баку и Анкары с целью поднять свои акции короткой победоносной войной и превращением Армении в фактический протекторат этих двух соседних с ней государств, или, что более вероятно, рука Кремля», – отмечает Зубов.

Первый план безусловно делает и Турцию и Азербайджан непримиримыми врагами Путина, который считает себя хозяином на послесоветском пространстве.

В Армении российские военные базы и так просто Путин из Армении не уйдет.

Второй же план выстраивается в одну линию с Белорусской революцией и попыткой убийства Алексея Навального. В Кремле панически боятся повторения Белорусской революции в России.

«Тем более, что есть уже и Хабаровск, и Шиес, и Куштау. Армянскую революцию 2018 г. многие называют предшественницей революции Белорусской», – подчеркивает Зубов.

«Это – новое поколение интернет-революций. Так думаю и я», – уточнил он.

И вот в Кремле решили азербайджанской агрессией вызвать правительственный кризис в Ереване и вместо Николы Пашиняна утвердить во главе Армении московского человека и тем покончить с демократической Арменией.

В обмен на уход Пашиняна Москва предложит свои услуги в урегулировании конфликта, а если он зайдет далеко, то и предоставит военную помощь.

«И тогда Армения станет протекторатом только не турецким, а российским», – подчеркивает Зубов.

В КАРАБАХЕ ВОЙНАВоенные действия начались на рассвете. Пока в них много неясного. Но обе стороны уже сообщают о… Geplaatst door Andrey Zubov op Zondag 27 september 2020

«Что может сейчас опрокинуть планы и первого и второго варианта?», – уточнил он.

Только мужество, единодушие и готовность идти на немалые жертвы армянского народа, только его поддержка всем Спюрком.

Но даже если нападение удастся отразить и правительство Пашиняна устоит, переговоры о будущем Карабаха/Арцаха надо начинать незамедлительно.

«Жить с револьвером у виска Армения спокойно не сможет, да и путь к будущей азербайджанской демократии лежит через настоящее урегулирование Карабахской проблемы, урегулирование, которое не даст оснований для ликования ни одной из сторон, но принесет мир на Южный Кавказ», – отметил Зубов.

Следует так же обратить внимание и на российскую пропаганду, которая освещает события в Нагорном Карабахе, как «агрессию НАТО против России». По всей видимости Россия собирается вмешаться в боевые действия.

«Обратил внимание, что околокремлевская пропаганда начала обкатывать идею, что война в Карабахе, это агрессия НАТО против России, так как Армения – союзник России, а Турция – член Северо-Атлантической оборонной организации», – подчеркивает Зубов.

По всей видимости, именно так обществу России думают объяснить, почему Россия будет воевать на стороне Армении.

«Надеюсь, Россия ни на чьей стороне воевать не будет, но как раз вместе с НАТО и ОБСЕ сделает все возможное, чтобы миром решить нынешний конфликт и как можно скорее завершить военные действия», –отмечают Зубов.

Участие России в войне даже в том же формате в каком на стороне Азербайджана выступает Турция, для России в ее нынешнем положении практически самоубийственно.

«И обернется просто невозможной трагедией, если на полях Карабаха столкнутся турецкая и русская армии», – подчеркивает Зубов.

Зубов так же отмечает, что «задача русского общества не допустить этого».

Турция действительно член НАТО, но также как и в Сирии и в Ливии, в Карабахе она выступает как совершенно самостоятельная региональная держава, преследующая свои интересы, идущие вразрез с интересами НАТО, Европы и России.

«Поэтому, повторяю, Россия в этой Армяно-Азербайджанской войне союзник не Армении против Азербайджана, а союзник Европы и НАТО вместе с Арменией и Азербайджаном против войны как таковой», – отмечает Зубов.

«Чем быстрее будет объединенными усилиями найдена формула умиротворения сторон – тем лучше», – добавил он.

И только сильные и авторитетные страны, не занявшие всецело одностороннюю позицию в конфликте, могут гарантировать осуществление и долговременность этой формулы будущего мира.

КАРАБАХСКАЯ ВОЙНА И НАТООбратил внимание, что околокремлевская пропаганда начала обкатывать идею, что война в… Geplaatst door Andrey Zubov op Dinsdag 29 september 2020

Организация НАТО, Европейский Союз, Россия – такие гаранты.

«Повторяю – полный разгром одной из воюющих сторон мира на Южный Кавказ не принесет», – подчеркивает Зубов.

Мир принесет только согласие всех сторон на неприятный для всех, никого не делающий победителем, но желанный сам по себе мир», – подытожил Зубов.