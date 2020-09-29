Гепа, Допа и “ХНР”: $2 млрд за госпереворот и пуля за предательство

Telegram-канал «Генерал СВР» начал публиковать историю о несостоявшемся захвате Россией Харьковской области – путем создания “Харьковской народной республики”, подкупив ряд бизнесменов и чиновников: Геннадия Кернеса, Михаила Добкина и бизнесмена Павла Фукса.

«Итак, еще с конца 2013 года шли переговоры по неформальным связям между представителями руководства Российской Федерациии и руководством украинского Крыма о возможных вариантах перехода полуострова под юрисдикцию России», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Предлагались и обсуждались разные варианты. Надо отдать должное, тогдашнее руководство АР Крым, скорее из-за трусости чем из-за патриотизма, не проявило энтузиазма к этой теме. К началу января 2014 года подходы так и не были найдены.

Но в начале января 2014 года группа, которая имела полномочия и представляла интересы руководства Российской Федерации, под руководством Владислава Суркова решила поменять тактику.

8 января 2014 года в процессе совещания, в котором принимали участие в частности Владислав Юрьевич Сурков, Говорун Олег Маркович, Рапопорт Борис Яковлевич и другие заинтересованные лица, была выдвинута идея которая состояла в том, что одна из восточных областей Украины должна показать пример Крыму и другим областям юго-востока Украины.

«Руководство и население этой области должно было горячо и настойчиво изъявить желание избавиться от гнета «украинских националистов» и вступить в состав Российской Федерации», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Стратегия подразумевала разработку плана, реализация которого позволила бы расширить территорию Российской Федерации на Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области и АР Крым.

И вот на этом совещании обсуждались варианты выходов на глав перечисленных регионов, способы и методы взаимодействия с ними. Говорун Олег Маркович в процессе обсуждения вспомнил что его давний приятель имеет дружеские отношения с Фуксом Павлом Яковлевичем, с которым Говорун и сам пересекался и даже помогал ему в решении некоторых вопросов. Идея присутствующим понравилась и Говоруну поручили выйти на Фукса, провести с ним предварительные переговоры. Говорун связался с Фуксом через своего знакомого.

«Оказалось, что Фукс давний друг мэра г.Харькова Геннадия Адольфовича Кернеса и друг, хоть и не столь давний, председателя Харьковской областной Государственной Администрации (губернатора) Добкина Михаила Марковича», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

После предварительной беседы Фукс выявил желание помочь. После чего был направлен на согласование к высокопоставленным сотрудникам ФСБ, с которыми он провел обстоятельную беседу, был одобрен, получил оперативный псевдоним «Прихожий».

«Далее понеслось», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Вступив в переговоры с группой Суркова с одной стороны и руководством Харьковской области в лице Добкина и Кернеса с другой стороны, к 21 января 2014 года вырисовывалась следующая конфигурация договоренностей: Кернес брал на себя следующие обязательства – договоренности с руководством службы безопасности Украины в Харьковской области, с руководством городского и областного управления милиции, а также расположение харьковчан к предстоящим событиям и т.д.; Добкин брал на себя договоренность с руководством всех районов Харьковской области.

«Близкий друг Кернеса и Добкина, влиятельный в криминальных кругах г. Харькова бизнесмен Юрий Димент брал на себя поддержку криминальных неформальных группировок (т.н. Титушок) и спортсменов», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Также подключились некоторые депутаты Верховный Рады Украины от города Харькова и Харьковской области, а именно Дмитрий Святаш и Дмитрий Шенцев и многие другие чиновники и политики.

«Что же должны были получить столь «почтенные господа» за столь «значительные труды»? Сохранение всех своих должностей в составе Российской Федерации, и скромную сумму 4 млрд долларов США», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Российская сторона одобрила сохранение руководящих мест и предложила сократить сумму в два раза – до 2 млрд долларов США наличными. На что они с радостью согласились.

Договорились на подготовительный этап 500 млн долларов до событий и 1,5 млрд после. Фуксу причиталось из этих денег 10% за посредничество.

Первая передача 250 млн долларов состоялась 27 января 2014 года. Деньги везли 6 автобусов класса Mercedes-Benz Sprinter.

На пограничном участке Белгородской и Харьковской областей деньги передали одному известному контрабандисту, который сразу перегрузил и перевез их тремя ходками и передал украинской стороне. На украинской стороне деньги были загружены в два Volkswagen multivan, два Volkswagen crafter и Lexus LX.

Вторая передача денег состоялась 10 февраля 2014 года – сумма 250 млн долларов.

С первого транша часть средств была потрачена на организацию общественного союза «Украинский Фронт», с подписанием туда более 6 тыс членов. Первое собрание которого состоялось 1 февраля 2014 года.

Непосредственно перед съездом, во время съезда и после него были проведены ряд переговоров с руководством Харьковской области о возможном участии руководства съезда в подготовке переходного периода к отделению части территории Украины и присоединению к Российской Федерации.

«Подчеркиваем, что руководство Харьковской области отрапортовало перед группой Суркова уже к 15 февраля 2014 года о полной готовности к любым действиям с их стороны. Им было сказано ждать начала марта», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Предпологаемая операция воссоединения Харьковской области с Российской Федерацией планировалась с 4 по 16 марта 2014 года. На 16 марта планировалось провести референдум среди жителей г. Харькова и Харьковской области о присоединении к Российской Федерации.

Все планы сорвал случай.

«А именно – побег президента Януковича из Киева в Харьков, которому предшествовало выступление Сотника Владимира Парасюка с ультиматумом», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Все помнят этот прекрасный февральский вечер переходящий в ночь, когда президент Янукович бежал из Киева в Харьков, где у него состоялась конфиденциальная встреча с Добкиным, и Кернесом без посторонних.

По результатам этой встречи Януковичем было написано две, назовем это так, записки. В одной – он просил президента Путина ввести войска на территорию Украины; в другой – просил его принять на территории России. Текст обеих записок был немедленно передан президенту Российской Федерации.

“В том числе благодаря рекомендациям одного из авторов этого текста», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

На тот момент президент Янукович получил отказ по обеим просьбам. С одной из этих записок, в которой президент Янукович просил ввести войска на территорию Украины, в последствии бегал Чуркин по зданию Генассамблеи ООН и показывал ее дипломатам нескольких стран.

«Это было началом конца», – отмечает Telegram-канал.

На следующий день Добкин с Кернесом просили группу Суркова оказать им помощь какими-либо решительными действиями – это была скорее паника. Им сказали соблюдать спокойствие и ждать, держа ситуацию под контролем.

«Запаниковав, оба наших «героя» бежали в Россию наперегонки. Мы не будем описывать эти события – они общеизвестны и находятся в открытом доступе», – подчеркивается в сообщении.

“Единственное упомянем, что с территории России их вежливо попросили убраться, не двусмысленно намекнув, что они могут здесь остаться навсегда – под полтораметровым слоем земли. Дальнейшее, опять таки всем известно – как после посещения Швейцарии и договоренности с Коломойским они триумфально вернулись в Украину”, – уточняет автор рассказа.

«Теперь деньги, доли и последствия. Полученные деньги распределялись следующим образом: в распоряжение Добкина, Кернеса и Димента по 50 млн долларов равными частями; 50 млн Фуксу (10% от переданных денег) и 300 млн так называемый общак, из которого брались деньги на организационные мероприятия и аванс на подкуп остальным чиновникам», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

По возвращению в Украину Кернес и Добкин получили предложение вернуть полученные деньги обратно группе Суркова. Общак минус траты – в общей сложности 295 млн долларов и доли Фукса и Добкина – по 50 млн долларов, были возвращены незамедлительно.

Кернес и Димент возвращать свои доли отказались, аргументируя это тем что все обязательства с их стороны были выполнены.

«После покушения на Генадия Кернеса, которое состоялось 28 апреля 2014 года, по прошествии трех недель доля Кернеса была возвращена группе Суркова в полном объеме», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

«Димент со своей доли вернул 30 млн, оставив 20 млн себе с прежней аргументацией. Что с ним случилось в последствии можно почитать в прессе», – резюмируют в сообщении Telegram-канала.