Портников: Запад продолжает слать четкие сигналы Зеленскому

Громкая отставка члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Андерса Аслунда – еще один громкий сигнал о сворачивании украинских реформ после недавней статьи верховного представителя Европейского Союза по внешней политике Жозепа Борреля, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Опытный дипломат, правда, потом изъял из текста этой статьи хлесткую фразу о том, что «ЕС – не банкомат». Однако суть его претензий от этого не изменилась», – пишет публицист.

На Западе обеспокоены фактической остановкой украинских реформ, олигархическим засильем, стремлением некомпетентного Владимира Зеленского сосредоточить в своих руках всю власть в стране – при том, что бывший телевизионный комик и понятия не имеет, как этой властью распорядиться.

«Понимание отсутствует и у ближайшего окружения Зелинского, всех этих временщиков, которые стараются насладиться моментом национального помешательства», – отмечает Портников.

А вот олигархи точно знают, как использовать момент смуты. И обирают страну.

«Но почему Запад должен быть спонсором и адвокатом этого тошнотворного банкета?», – подчеркивает Портников.

Письмо Аслунда – ровно об этом. В отличие от Борреля, шведский экономист может позволить себе не быть дипломатичным в выражениях.

Аслунд прямо пишет о популизм и некомпетентности украинского президента, атаках на профессиональных управленцев, о препятствиях и оскорблениях со стороны Зеленского.

«И это характеризует отнюдь не только ситуацию в наблюдательном совете «Укрзализныци», – отмечает Портников.

Все это характеризует всю ситуацию с управлением в стране после президентских и парламентских выборов2019 года.

Зеленский стал настоящим приговором Украинскому государству, о чем он откровенно предупреждал.

«В аналогичной ситуации западных претензий Виктор Янукович мог бы плюнуть на цивилизованный мир и обратиться за помощью к Путину», – подчеркивает Портников.

«У Владимира Зеленского таких возможности нет и никогда не будет», – уточнил он.

Не будет даже если он вдруг капитулирует перед российским президентом.

Даже это капитуляция его не спасет, потому что для Путина он чужой человек, не назначенный из Кремля.

«А Путин дает деньги только своим, чужих он наказывает, какую бы лояльность они к нему не проявляли», – отмечает Портников.

Если Зеленский не верит – пусть спросит у армянского премьер-министра НиколыПашиняна. Тот ему все расскажет в подробностях, особенно сейчас.

«Поэтому никакого выбора у Зеленского нет. И у украинских граждан тоже – за кого бы они не голосовали», – подчеркивает Портников.

Придется либо прислушаться к Западу и вернуться к профессиональному управлению страной, либо оказаться на руинах страны.

Зеленский все равно потеряет власть, большинство украинцев останутся без средств к существованию, беспомощными и дезориентированными в эпоху пандемии и под угрозой нового российского вторжения.

«Так, может быть, стоит образумиться уже сегодня, чтобы не переживать запрограммированный кошмар завтра?», – подытожил Портников