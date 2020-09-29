Армения пожинает плоды любви и дружбы с Кремлем

Никогда ничего не будет однозначно, если нами руководит историческое сознание. Это касается и вопроса Крыма и вопроса Нагорного Карабаха.

Сейчас идет эскалация боевых действий между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. Никогда ничего не будет однозначно, если нами руководит историческое сознание, пишет на своей странице в Facebook писатель, поэт, переводчик, блогер, клинический психолог, психиатр Борис Херсонский.

«То есть, если мы будем связывать принадлежность территории с историческим процессом», – пишет блогер.

Кстати, Крым – прекрасный тому пример.

«Когда-то был греческим, потом там были генуэзцы, потом татары и только потом – русские (времен очаковских и покоренья Крыма – это 18-й век, почти вчера)», – подчеркивает Херсонский.

Переход этой территории из рук в руки, включая период гражданской войны, сопровождался неслыханным кровопролитием.

«Поэтому на вопрос, чей Крым, мы отвечаем ясно – это территория Украины, подло аннексированная Москвой», – отмечает Херсонский.

Но у нас есть полная уверенность, что если возвращение Крыма Украине состоится, то никто не будет резать русских и татар в Крыму.

«И эта уверенность помогает мне придерживаться патриотической позиции», – подчеркивает Херсонский.

Хоть и понимаю, что когти РФ не разожмутся при моей жизни.

В то же время я уверен, что, если Азербайджан в союзе с Турцией проглотит Карабах, армяне будут либо убиты, либо изгнаны.

«Это недавний исторический опыт», – отмечает Херсонский.

Армения в этом смысле не наложница РФ, а заложница.

«Год назад эта ситуация изменилась. Отсюда и активация конфликта. Руками азербайджанцев РФ восстанавливает свое влияние в Армении», – подчеркивает Херсонский.

«Я сохраняю свою позицию. Политика – это грязь, а война – это кровь», – подчеркивает Херсонский.

Никогда ничего не будет однозначно, если нами руководит историческое сознание, то есть если мы будем связывать… Geplaatst door Борис Херсонский op Zondag 27 september 2020

Когда льется кровь, нет особого смысла вспоминать, кто и как голосовал в ООН.

Но уж если вспоминать, то нужно подумать и о том, что собой представляет режим в той или иной стране.

«В том числе и «семейная демократия» династии Алиевых», – подытожил Херсонский.