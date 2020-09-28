Портников: Очень хорошо, что ЕС для Украины – не банкомат

Высокий представитель дипломатии ЕС Боррель подчеркнул, что Европейский союз не является благотворительной организацией или банкоматом. И это хорошо.

В статье, появившейся на сайте представительства Европейской комиссии в Киеве, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что Европейский союз не является благотворительной организацией или банкоматом, пишет на страницах «Радио Свобода» журналист и публицист Виталий Портников.

«И что лучший способ поддержать Украину для европейцев – это помочь в реформировании страны», – пишет публицист.

Жозеп Боррель, который побывал недавно в украинской столице, откровенно сказал об этом украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«И, конечно, не скрыл озабоченности европейских друзей Украины в связи с замедлением реформирования государства», – отмечает Портников.

«Так что разговор на предстоящем саммите Украина – ЕС будет непростой. И это – очень хорошо», – добавил он.

Да, очень хорошо, что есть ЕС – не банкомат. И что Международный валютный фонд – не банкомат.

«И что помощь Украине наши европейские друзья и международные финансовые организации связывают с жесткими условиями реформирования страны и не дают возможности украинской власти даже на шаг отступить от нужных реформ», – подчеркивает Портников.

Нужных вовсе не Европейскому союзу, совсем не Международному валютному фонду. Нужных именно украинцам. Но и Европейскому союзу, и МВФ также нужных.

«Ведь, что греха таить, если ты хочешь, чтобы тебе вернули деньги, ты должен делать все возможное, чтобы иметь дело с успешной и богатой страной, способной заработать и на свое благосостояние, и на возврат старых долгов», – отмечает Портников.

«Так что можно сказать, что у Украины и Европейского союза общий интерес – успех нашей страны. Но успех через реформы», – добавил он.

Это именно то, что в свое время пытался объяснить советник Владимира Путина Сергей Глазьев, когда спрашивал у тогдашнего украинского президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова, читали ли они текст Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Потому Глазьев точно понимал, что после подписания такого соглашения в Украине не удастся сохранить авторитарный режим российского образца, украинским властям придется считаться с миром, проводить важные реформы, уменьшать влияние государства в экономике, отказываться от услуг олигархических кланов.

«Что государство уже не сможет быть президентской собственностью, даже если сам президент этого захочет», – подчеркивает Портников.

«И знаете, Глазьеву удалось убедить Януковича. Но не удалось убедить украинский народ», – уточнил он.

И то, что мы сейчас видим, это и есть тяжелый, но постепенный процесс европейской интеграции Украины. Когда от нас требуют реформ.

Требуют, чтобы мы обеспечивали эффективное функционирование государственных институтов. Требуют, чтобы антикоррупционные органы были независимы от президентского офиса и олигархов.

«И я уверен, что достигнут своего. Какие-то российские пропагандисты скажут что это и есть «внешнее управление». А я скажу, что это просто здравый смысл», – отмечает Портников.

На востоке все иначе. Владимир Путин не требует реформ у Александра Лукашенко, как ранее требовал их у Виктора Януковича.

«Он просто дает Лукашенко деньги, только чтобы он игнорировал волю своего народа, только чтобы он имел возможность разгонять протесты, только чтобы он не позволял проведения честных выборов в своей стране», – подчеркивает Портников.

Потому что эти честные выборы рано или поздно приведут к европейскому выбору Беларуси. А значит, и к реальным реформам.

«И Беларусь может пойти совсем другим путем, чем тот, которым она идет сегодня вместе с Россией», – подчеркивает Портников.

Говорят, что деньги не пахнут. Еще как пахнут. Российские деньги пахнут нефтью, газом и неволей.

«А деньги европейцев и американцев – это тяжело заработанные деньги налогоплательщиков, которыми с Украинской делятся, чтобы мы сами могли достичь политической и экономической свободы и благосостояния в собственной стране», – подытожил Портников.