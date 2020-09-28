Гибель курсантов в Чугуево: что известно об аварии Ан-26

Сейчас важно понять причины случившейся авиакатастрофы, ответить на вопрос: «Что именно произошло с Ан-26 в Чугуеве?». О гибели курсантского Ан-26 в Чугуеве, пишет на своей странице в Facebook главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Какая информация есть у меня на данный момент об обстоятельствах и причинах катастрофы», – пишет главред.

Итак:

1. Заявление министра обороны и СБУ.

2. Рапорт университета Воздушных сил.

3. Рассказы и видео очевидцев, проезжавших по трассе.

4. Информация о летном ресурсе разбившегося самолета.

5. Запись посадки на видеокамеру аэродрома.

6. Мнение опытного летчика-испытателя с большим налетом, в том числе на Ан-26.

Итак, факты:

25 сентября на авиабазе Чугуев проводились плановые учебные полеты курсантов университета Воздушных сил на специальном учебном самолете Ан-26Ш. Кораблем командовал летчик 1-го класса Богдан Кишеня.

«Его налет составлял около 800 часов, в том числе на Ан-26 и в том числе на данном аэродроме», – отмечает Бутусов.

Задание: прием на борт групп курсантов, отработка начальных навыков пилотирования в сумерках и темноте.

«То есть командир осуществляет взлет, затем курсанты по очереди получают управление на очень короткое время, затем командир осуществляет посадку», – подчеркивает Бутусов.

Полеты по плану осуществлялись с 18.30 до 23.00, было разрешение произвести до 10 вылетов.

«Условия полетов: идеальные. На посадочной полосе было освещение. Ветра нет. Температура нормальная. После каждой посадки самолет осматривался техниками», – отмечает Бутусов.

Майор Кишеня успешно совершил пять вылетов с курсантами.

В 20.35 Ан-26 взлетел с шестой группой.

В 20.38 экипаж обнаружил неисправность технического прибора: упало давление ИКМ – измерителя крутящего момента левого двигателя самолета.

«Командир корабля сделал доклад руководителю полетов о неисправности двигателя, и получил команду прекратить выполнение задания», – подчеркивает Бутусов.

Ни руководитель полетов, ни сам Богдан Кишеня не рассматривали ситуацию как катастрофическую. Ан-26 может осуществить полет и посадку на одном двигателе.

«Выход из строя прибора либо даже выход из строя левого двигателя не могли привести к неконтролируемому падению самолета. Аэродром находился рядом», – отмечает Бутусов.

В 20.40 экипаж запросил заход на посадку.

В 20.43 самолет прошел радиомаяк дальнего привода аэродрома и начал снижение.

В 20.45 самолет включил фары на снижении, однако резко отвернул влево от взлетной полосы и на расстоянии около 1800 метров от полосы Ан-26 врезался в лесопосадку.

«Падение произошло рядом с автомобильной трассой, и поэтому есть очевидцы, которые наблюдали катастрофу в непосредственной близости», – подчеркивает Бутусов.

По словам очевидца падения Ярослава Тарасова:

«Мы видели падение самолета. Мы слышали очень сильный рев двигателя. Самолет влетел в посадку. При падении у самолета ничего не горело, возгорание произошло после падения. Резкий огонь, взрывная волна.

Мы увидели, как выбежал горящий человек из самолета. У меня не было огнетушителя в машине, а у парня сзади, дальнобойщика, огнетушитель был, мы взяли огнетушитель и побежали тушить.

Потушили парня – у него, как оказалось, более 90% ожогов. Был обнаружен и второй парень. Его положили на обочину, у него не было ожогов. Он был в крови, но оставался в сознании.

У него было рассечение на голове и на ноге. Он был в шоке, я спросил, что произошло, но он не мог сказать.

Он сказал только, что на борту было тридцать человек. Он не обгорел, возможно, ему удалось выпрыгнуть из самолета при падении».

Разбился самолет Ан-26Ш бортовой номер 76, заводской номер 56−08, выпущенный 21 октября 1977 года. 30 июля 1996-го самолет прошел ремонт на 410-м авиазаводе.

«Общий налет с момента эксплуатации – 5985 часов, совершил 3450 посадок, в том числе налет после ремонта 1800 часов, 2160 посадок», – подчеркивает Бутусов.

«Предельный ресурс эксплуатации самолета определен в 20 000 летных часов и 14 000 посадок», – уточнил он.

2 сентября 2020 года госпредприятие «Антонов» концерна «Укроборонпром» подписало акт о продлении ресурса эксплуатации самолета № 026−20−077.

«Срок службы был продлен до июня 2022 года, до следующего ремонта самолет должен был пройти 2200 летных часов и 2840 посадок», – отмечает Бутусов.

Черные ящики найдены, они могут быть расшифрованы в самое ближайшее время, поскольку это устройство аналогично тем, которые уже не раз изучали украинские эксперты.

Исходя из известной на данный момент информации, Государственное бюро расследование открыло дело по четырем статьям:

1. Катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата.

Будет изучаться состояние самолета и его узлов, прежде всего датчика ИКМ, причины, почему датчик вышел из строя, и причины, почему это не было выявлено до вылета.

«Безусловно, началом трагедии является выход из строя датчика ИКМ, точка отсчета известна», – подчеркивает Бутусов.

«Вопрос в том, а был ли выход из строя датчика единственной причиной, приведшей к катастрофе и заставившей самолет врезаться в землю?», – уточняет он.

2. Катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем. Будут изучаться действия экипажа при выполнении посадки.

«Была ли у экипажа подготовка для посадки на одном двигателе ночью? Не было ли ошибки после выхода из строя двигателя?», – задает вопросы Бутусов.

3. Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами. Будет изучаться организация полетов.

«Как готовили экипаж к вылетам, насколько обоснованно было планирование, насколько грамотными были действия руководителя полетов, какие распоряжения он должен был выдать после получения информации о неисправности датчика?», – отмечает Бутусов.

4. Ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

«Насколько грамотными были действия технического персонала, готовившего самолет к полетам?», – подчеркивает Бутусов.

«Кто контролировал исправность датчиков, в том числе датчиков ИКМ, не было ли других проблем, которые могли привести к выходу из строя других систем самолета и к его неконтролируемому падению?», – уточняет он.

«Цензор.НЕТ» получил комментарий у одного из самых опытных украинских пилотов военно-транспортной авиации, с большим опытом полетов на самолетах «Антонов» и «Ильюшин»:

«Я могу говорить о своем видении ситуации только как пилот. Причина возникновения критической ситуации изначально известна, экипаж доложил о падении давления в датчике ИКМ.

Согласно руководству по эксплуатации Ан-26, есть 10 признаков неисправности двигателя, и произошла одна из предусмотренных этим руководством ситуаций, двигатель вышел из строя.

Ан-26 – самолет винтовой, и в случае выхода из строя двигателя все зависит от того, насколько быстро экипажу удается зафлюгировать винт, то есть повернуть его так, чтобы он не мешал полету. Для понимания – лучше садиться с выключенными двигателями, но зафлюгированными винтами, чем когда работает один мотор, а винт второго не зафлюгирован.

По сегодняшним жестким требованиям безопасности Ан-26, как и любой другой самолет 60−70-х годов, сертификат летной годности получить бы не смог.

Современные винтовые самолеты, такие как Ан-70, например, предусматривают автоматическое флюгирование отключенных двигателей, а на Ан-26 это происходит только в определенных режимах.

"Безопасность на уровне 60-х годов приводит к трагедиям": гибель курсантского Ан-26 в Чугуеве. Итак, какая информация… Geplaatst door Юрий Бутусов op Zaterdag 26 september 2020

Точная картина происшедшего будет установлена после изучения «черных ящиков», насколько знает сам Бутусов, они найдены и они целые, и после их расшифровки картина катастрофы станет абсолютно понятной и можно будет сделать однозначные выводы обо всей картине трагедии.

От себя могу сказать – страна должна закупать современные самолеты, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации на современном уровне».

Будем ждать результатов расшифровки «черных ящиков». Оборудование для их расшифровки есть, процедура отработана.

«После изучения показаний всех приборов и действий экипажа станет абсолютно ясна вся картина трагедии», – подытожил Бутусов.